Lili Estefan y Raúl de Molina se burlan de reportero agredido e intentan defender a Yañez

¿Qué opinas de la actitud de los presentadores de 'El Gordo y la Flaca'?

Tal como te contamos, en un evento en Los Angeles, California, Eduardo Yañez insultó y agredió físicamente al reportero del ‘El Gordo y la Flaca’, Paco Fuentes, cuando le preguntó por su hijo. Pero para sorpresa de muchos y provocando el enojo de varios, los presentadores del show de Univision, Lili Estefan y Raúl de Molina se burlaron del periodista e incluso defendieron al actor.

Durante todo le programa Lili y Raúl estuvieron tratando el tema y, aunque ambos dijeron no estar de acuerdo con las agresiones, recalcaron que Yañez era alguien que siempre los había tratado bien, y la Flaca aseguró que es un excelente padre.

“Nunca debió haber hecho esto, pero también lo que pasa con Eduardo es que varias personas, varios reporteros le preguntaron esto anteriormente, llegó un momento en que no quiso hablar más de esto y perdió las tablas, a cualquier persona le pasa, no está bien hecho, pero también me pongo en la situación de Eduardo que está en medio de la alfombra y le empiezan a preguntar una detrás de otra y ya se enojó demasiado”, le dijo Raúl de Molina al reportero.

A lo que Lili Estefan agregó algo que sorprendió aún más: “Yo personalmente hubiera parado cuando comenzó a decir malas palabras, hubiera respetado cuando dijo; ‘Yo no hablo de mi vida privada’… Sin embargo, tú trataste de hacer tu trabajo lo mejor posible, jamás vamos a justificar que ese golpe que te dio Eduardo Yañez es correcto, me imagino que el dolor que está pasando con su hijo no se pudo controlar”.

Y para terminar, la Flaca le recomendó a Paco Fuentes que cuando viera que un famoso se está enojando se detenga, y que seguramente cuando en años tenga un hijo entenderá lo que pasó a Eduardo Yañez.

En medio de estas especies de justificaciones, terminaron burálndose al decirle que esperaban que no le hubieran dañado el mejor lado de su cara y que ya estaba listo para cinco rounds con el Canelo.

Este tipo de comentarios llaman mucho la atención teniendo en cuenta que se trata de los presentadores de un show de farándula, cuyo tinte de notas y chismes son de buscar el mayor impacto mediático. La propia Lili Estefan utilizó la plataforma de su show para anunciar que se estaba separando hace unas semanas.

Teniendo en cuenta el tipo de show es difícil imaginarse que el reportero hubiera parado la entrevista cuando Yañez le dijo que no quería hablar de su vida personal, pues si lo hubiera hecho, seguramente en la producción le hubieran llamado la atención por no hacer bien su trabajo.

Del mismo modo, vemos a diario a millones de celebridades en el mundos entero desfilando por alfombras sabiendo que la prensa puede hacerle todo tipo de preguntas, y en ellos está contestar, no contestar o simplemente pasar tomarse la foto y no dar entrevistas.

Lili lo sabe perfectamente, pues hace tan solo unos días evitó pasar por la alfombra de la premier de ‘On Your Feet’, y entró al teatro cuando las luces estaban apagadas para no hablar de su separación con la prensa.

Luego de que saliera esta entrevista algunos colegas de Paco se volcaron a las redes sociales a criticar la actitud de Lili y Raúl.

Del mismo modo nos enteramos que ni la producción de ‘El Gordo y la Flaca’, ni parte de Univision están de acuerdo con la postura tomada especialmente por Lili de tratar de justifica a Yañez, y no defender a su compañero de trabajo y posiblemente en el día de mañana pedirán una disculpas al comienzo del programa o harán una aclaración.

