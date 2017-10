“Se fueron juntos”, pareja casada durante 75 años muere en incendio del Valle de Napa

Charles tenía 100 años y Sara 98 años cuando los sorprendió el fuego

Charles y Sara Rippey, de 100 y 98 años, respectivamente, fallecieron este lunes en el fuego de Atlas Peak en Napa, poniendo fin a una vida que ambos compartían desde hacía 75 años cuando decidieron casarse.

Este miércoles sus hijos Charles Jr. y Mike Rippey pasean entre los restos carbonizados de lo que hasta hace unos días fue la vivienda de sus padres; hoy restos de madera, porcelana y vehículos quemados.

“Todas las cosas que [uno] acumula en una vida, al fuego no le importa”, dice a ABC7 Charles Jr. mientras rebusca en unos cajones arrasados.

Según Mike, fue su hermano Charles Jr. quien descubrió los cuerpos de sus padres después de conducir hasta su casa el lunes y lograr superar la barrera de seguridad. Su padre parecía estar dirigiéndose a la habitación de su madre cuando sucumbió al humo y a las llamas.

“Mi padre ciertamente no la habría dejado”, asegura Mike Rippey, quien se encontraba en Londres cuando recibió la mala noticia de boca de su hermano.

Hoy, el único consuelo para esta familia rota, según Charles Jr., es que sus padres “se fueron juntos como siempre habían querido” y que fueron felices “hasta el último minuto”.

De acuerdo con The Guardian, los hermanos Rippey no tienen intención de reconstruir la casa. “Sin ellos, no significa nada. Se ha terminado, ellos se han ido”, reconoce Mike.

Más de una docena de incendios siguen quemando el norte de California, en los que ya han fallecido al menos 21 personas y más de 600 se encuentran desaparecidas, según el Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma.