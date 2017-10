Lis Vega enloquece a sus fans en Instagram con foto de su retaguardia

La cubana compartió una imagen que ha dejado a sus admiradores con el ojo cuadrado

Lis Vega deslumbró a sus más de 280 mil seguidores al publicar una atrevida foto en la que sin duda alguna lo que más destacó fue su torneada retaguardia.

En la imagen que la cubana subió a su cuenta de Instagram, se le puede ver posando de perfil en un entalladísimo vestido con el que presumió sus prominentes caderas, algo que de inmediato generó cientos de atrevidos comentarios y más de siete mil ‘Me Gusta’ en la candente instantánea que no han parado de alabar sus admiradores.

“Válgame Dios que cuerpazo mi bella lis muy bella”.

“Casi me da un infarto hermosa de ver tu belleza deslumbrante, te amo”.

“Luce espectacular que belleza de mujer afortunado el hombre que tiene como esposo no solo por su belleza física si no también por su talento y además aunque no la conozco personalmente creo que es más linda como ser humano”.

Esta no es la primera vez que Lis publica sensuales y audaces fotografías en la famosa red social, pues la también actriz suele utilizar este espacio para encender a sus fans mostrando sus atributos y a veces hasta sus mejores pasos de baile.