Video: Julián Gil rompe en llanto al hablar de sus problemas con Marjorie de Sousa

El actor explicó que luchará hasta el final por los derechos de su hijo, a pesar de que le invade la tristeza de esta situación

A unas horas de que el actor Julián Gil tomara el avión para irse a trabajar a España, se reunió con sus abogados penalistas en una rueda de prensa en un hotel de la CDMX para externar como van las cosas en el caso de la demanda que le puso su expareja Marjorie de Sousa desde hace ocho meses por la manutención de su hijo Matías.

Entre otras cosas, el actor explicó que luchará hasta el final por los derechos de su hijo, a pesar de que le invade la tristeza de esta situación. “Esto ha alterado mi vida, todo se ha trastocado… amo a Matías y se está haciendo todo esto por él, estoy luchando por los derechos de mi hijo, lucharé hasta el final, al igual que lo hubiera hecho mi padre por mí.

Se pregunta por qué le tocó vivir esto

“No quiero que en un futuro mi hijo me diga que no luché por él. Me siento triste, me duele, pero a la vez pienso que esto puede servir a la gente como ejemplo para que no existan las injusticias.

A veces me pregunto por qué me tocó vivir esto. Sigo trabajando, afortunadamente no me falta trabajo, me llega por todos lados, pero creo que ahora tengo que cuidar más mi salud, porque también tengo otros hijos que cuidar y dependen de mí”, dijo el actor con lágrimas en los ojos. Explicó que es difícil ver a Matías. “Las visitas a mi hijo son muy incómodas, yo no veo a mi bebé feliz”.

“Son momentos muy complicados y no saludables para los dos. De alguna manera le agradezco a la Procuraduría, porque puedo defender a mi familia. Yo estoy siempre al pendiente de mis hijos, viajo cada fin de semana a Miami, mis familiares y mis amigos están conmigo. Me duele que mis hijos extrañan a su papá con su hijo en una convivencia normal”.

El argentino augura que pronto se acabará todo esto. “Jamás creí que esto iba terminar de esta manera, yo creo que ni ella ni yo, ni nadie de la familia se esperaba esto, nadie pensó los alcances”.

No ve llegar el final

“De mi parte me siento esperanzado porque ya falta poco para que acabe esto, el hecho de que los abogados ya se estén sentando a dialogar quiere decir que ya se está tomando conciencia en el caso por las dos partes. Por eso quise que todos estuvieran aquí y que mis abogados pudieran explicar legalmente con verdad y con pruebas de que se trata esto. Porque es muy fácil pararse ante los micrófonos y mentir, eso no se vale”.

El actor refirió que lo importante es el bienestar de Matías. “Me voy a España, queriendo que todo termine, nosotros no queremos ganar, lo que quiero es que se termine ya esto, que Matías esté bien… pero sobre todo para que yo este ben y toda la familia pueda tener una agenda saludable, yo también quiero hacer mi vida, quiero empezar, levantarme todos los días y no tener que ver esto como una batalla, no es justo para mí, no es justo para Matías y para nadie”, finalizó.

¿SABÍAS QUÉ?

El actor está dispuesto a dar la manutención de su hijo, pero quiere que sea lo necesario que necesite Matías, más no las cantidades estratosféricas que pide Marjorie.

POR: Rafael Suarez