Demi Lovato asegura que le gustaría salir con mujeres

La cantante le brindó su apoyo a las celebridades que alzaron su voz en contra de Harvey Weinstein

La cantante Demi Lovato está lista para que su público vea “Demi Lovato: Simply Complicated” el próximo 17 de octubre. En este proyecto los fanáticos de la cantante podrán ver su lucha contra las drogas, el alcohol, el desorden alimenticio y sabran sobre sus preferencias sexuales.

Lovato se abrió a su público en esta entrevista ya que incluso habló sobre sus pensamientos suicidas. La cantante platicó con la prensa durante la presentación del documental, la semana pasada. En la alfombra roja Demi comentó que los interesados en saber sobre sus preferencias sexuales definitivamente deberán ver “Demi Lovato: Simply Complicated“.

La ex novia de Joe Jonas ha dejado claro que hoy por hoy solo está interesada en tener una verdadera conección. “Solo quiero una verdadera conección humana“. Y explicó que nunca ha discriminado entre hombres y mujeres. Demi aseguró que esta clase de pensamientos no son nuevos en ella, “siempre he pensado así“.

Aprovechando la coyuntura la cantante y actriz también hizo referencia al tema de Harvey Weinstein y alabó el valor que estrellas como Cara Delevingne han tenido al dar su versión de los hechos. Porque, según comenta, al hablar sobre el acoso “se inspira a la gente que está en casa, gente que tal vez no tiene la voz o el valor para hablar”.