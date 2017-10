Abuchean a George López por hablar de Trump en gala a beneficio de niños

VIDEO: El comediante no quiso quedarse con las críticas y lanzó: "Me disculpo por su privilegio blanco"

El cómico de origen mexicano George Lopez fue abucheado en una gala de diabetes juvenil en Denver la semana pasada, por hablar contra Donald Trump.

El conflicto comenzó cuando un seguidor de Trump y CEO de Liberty Media, Greg Maffei, donó $250,000, y le pidió López no atacar al mandatario, publicó Page Six.

Un asistente en el evento, donde las mesas vendieron entre $5,000 y $100,000 dólares para beneficiar al Centro Barbara Davis para Diabetes, comentó en un video de YouTube que “a George se le pidió con respeto que dejara de hacer bromas de Trump por un hombre en la primera fila (Maffei) que acaba de donar $250,000 dólares, pero George no para y continúa”.

En el video se ve el momento en que el cómico es abucheado, pero no se escucha el chiste que molestó a la audiencia, aunque sí la respuesta de López: “Disculpen, esto es por los niños… disculpen por atacar su privilegio blanco”, comentario que desató expresiones de sorpresa y risas nerviosas.

Page Six publicó que López le respondió a Maffei: “Gracias por cambiar mi opinión sobre viejos hombres blancos, pero no cambia la forma en que me siento acerca de los hombres naranjas”.

La broma del cómico fue sobre el muro fronterizo propuesto por Trump con México, diciendo: “Supongo que puedes lograr que algunos mexicanos lo hagan más barato y no colapsarían los túneles que hay”.

Cuando el público no respondió bien, bromeó: “¿Son gente de El Chapo?” En referencia al capo que ha usado túneles para evadir a las autoridades.

López luego anunció un segmento de video, pero no regresó al escenario, y un presentador local se hizo cargo de la recaudación.