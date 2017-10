5 escándalos sexuales que sacudieron Hollywood antes del de Harvey Weinstein

Bill Cosby, Woody Allen, Roman Polanski, Michael Jackson y Rob Lowe. Los escándalos más sonados de la historia reciente en el mundo del entretenimiento

Cada día que pasa surge una nueva acusación o alguna organización le da la espalda públicamente al productor de cine Harvey Weinstein.

En pleno escándalo por las acusaciones de abuso y agresión sexual que pesan contra él, el Sindicato de Productores de Cine de Estados Unidos decidió este lunes expulsarlo de sus filas.

La organización sigue así el ejemplo iniciado por las academias de cine de Reino Unido y Estados Unidos.

En la avalancha de denuncias y condenas, una de las pocas voces que expresó cierta comprensión por Weinstein fue la del director y guionista Woody Allen.

Sin embargo, las reacciones de estupor en redes ante las palabras de Allen, a quien muchos le recordaron sus propios problemas, hicieron que el cineasta neoyorquino matizara sus declaraciones y condenara explícitamente al productor.

A propósito de esto, BBC Mundo repasa los casos más sonados de índole sexual que implicaron a estrellas del mundo del entretenimiento en las últimas décadas.

1. Bill Cosby

En junio de 2017, el comediante Bill Cosby, que en el pasado era conocido cariñosamente como “el papá de Estados Unidos”, fue a juicio para responder a tres cargos de abuso indecente agravado.

El juicio, en el que el jurado no se puso de acuerdo para emitir veredicto, se celebró dos años después de que estallara el escándalo.

En 2015, en una cadena que parecía interminable, empezaron a aparecer voces de mujeres que alegaron que Cosby las agredió sexualmente en algún momento de su carrera. Algunos casos se remontaban a la década de 1960.

Fueron al menos 50 acusaciones, pero debido a las leyes de prescripción del delito, el único caso que llegó a los tribunales fue el de Andrea Constand, que denunció que el comediante la drogó y abusó de ella en 2004 en la casa de él.

En su defensa, los abogados de Cosby argumentaron que la pareja había tenido múltiples encuentros románticos y que el actor sólo le ofreció pastillas después de que ella se quejó de tener dificultades para dormir.

El proceso está pendiente de un segundo juicio.

Mientras tanto, Cosby perdió contratos televisivos y apenas aparece en público, pero sigue siendo miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU., a diferencia de Weinstein.

2. Woody Allen

El famoso guionista y director de cine Woody Allen fue acusado de abuso sexual por su hija adoptiva Dylan Farrow.

Tras la separación del cineasta y Mia Farrow en 1993, comenzó una batalla legal por la custodia de sus tres hijos.

Antes del proceso, un médico informó que Allen había abusado sexualmente de su hija adoptiva, Dylan Farrow , cuando ésta tenía 7 años.

El fiscal del estado de Connecticut Frank Maco rehusó procesar a Allen, diciendo que si bien había causa probable, no quería infligir más dolor a Dylan forzándola a testificar.

Farrow ganó la custodia de los hijos adoptivos y a Allen se le negaron derechos de visita.

El caso resurgió públicamente en febrero de 2014, cuando Dylan escribió una carta abierta en el diario The New York Times donde relataba los abusos sexuales a los que presuntamente la sometió su padre.

Pocas horas después de que se publicara la misiva, la representante de Woody Allen tachó de “falsas y vergonzosas” las declaraciones de Dylan.

No se había vuelto a hablar del tema hasta este fin de semana, cuando Allen dijo sentirse “triste” por Weinstein y los usuarios de redes le recordaron que él tiene sus propios asuntos.

También es miembro de la academia estadounidense del cine.

3. Roman Polanski

El cineasta franco-polaco Roman Polanski sabe que si viaja a Estados Unidos, será detenido.

Conocido por clásicos como Rosemary’s Baby (traducida como “El bebé de Rosemary” o “La semilla del diablo”), Chinatown y “El pianista”, Polanski tiene varios premios Oscar y su trabajo es reconocido globalmente.

En 1977, Polanski fue arrestado e imputado en Los Ángeles, California, por cinco delitos sexuales contra la niña de 13 años Samantha Gailey (ahora Samantha Geimer).

Polanski aceptó declararse culpable a cambio de un cargo menor . Sin embargo, cuando supo que era probable que fuera a la cárcel, huyó a Europa.

El director continuó su carrera y en 2003 ganó el Oscar a mejor director por “El pianista”. No acudió a la gala. También pertenece a la academia.

Samantha Geimer ha pedido en varias ocasiones que se desestime el caso contra Polanski, a quien dice haber perdonado, pero su solicitud fue rechazada recientemente por un tribunal de Los Ángeles.

4. Michael Jackson

El “rey del pop” por excelencia, el artista Michael Jackson, vivió bajo la sombra de la duda durante varios años.

Su tendencia a rodearse de niños hizo que surgieran sospechas de abusos, que el cantante siempre rechazó como infundadas.

En 1993, Jackson fue acusado de abusar sexualmente del niño de 13 años Jordan Chandler.

Jackson y la familia del menor alcanzaron un acuerdo económico, pero el proceso fue reabierto años después tras la publicación de un libro sobre el tema.

El cantante fue imputado formalmente con cuatro cargos por abuso de un menor, cuatro cargos por intoxicar a un menor para abusar de él, un cargo de intento de abuso a un menor y un cargo de conspiración para mantener al menor y su familia cautivos en su rancho de Neverland.

Se declaró inocente y el juicio comenzó en diciembre de 2005. Terminado el proceso y tras siete días de deliberaciones, el jurado lo declaró no culpable.

Sin embargo, el juicio de la opinión pública lo persiguió hasta su muerte en 2009.

5. Rob Lowe

El actor Rob Lowe saltó al estrellato como parte del grupo que se conoció como brat pack (“el clan de los niños mimados”) en el Hollywood de los años 80. A lo largo de su carrera ha participado en varias obras de cine y televisión.

En 1988, Lowe se vio envuelto en un escándalo sexual que incluyó una cinta de video en la que se le veía manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres: una de ellas era menor.

La madre de la chica denunció al actor y hubo un acuerdo fuera de los tribunales.

Lowe sostiene todavía que ignoraba que la joven tuviera 16 años.

La carrera del actor repuntó en años recientes. Formó parte del elenco de series como The West Wing (“El ala oeste de la Casa Blanca”) y Parks and Recreation , y protagoniza la serie de Fox The Grinder , de la que también es productor ejecutivo.