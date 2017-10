America Ferrera confiesa que fue agredida sexualmente a los 9 años

Valiente, cuenta su historia

El escándalo de acoso sexual en serie de Harvey Weinstein, sacudió a Hollywood y generó una onda expansiva de denuncias y solidaridad entre mujeres para luchar por sus derechos, ante un mal social enquistado en muchos órdenes de la vida diaria.

America Ferrera, quien ganara fama mundial por su papel protagónico en “Ugly Betty”, hizo una valiente revelación como parte del movimiento impulsado en redes sociales denominado “Me Too“, que invita a todas las víctimas de acoso sexual a compartir su historia, para hacer visible el problema.

“Yo también… la primera vez que puedo recordar que fui asaltada sexualmente fue a los 9 años”, aseguró la actriz de 33 años, en una conmovedora publicación en Instagram.

#metoo A post shared by America Ferrera (@americaferrera) on Oct 16, 2017 at 6:52pm PDT

“No le dije a nadie y viví con la vergüenza y culpa, pensando todo ese tiempo que yo, una niña de 9 años, de alguna manera era responsable por las acciones de un hombre adulto”, agregó la hispana, nacida en Los Angeles, California.

“Tuve que ver a este hombre diariamente en los años por venir… Me saludaba y me sonreía, yo huía, me helaba la sangre, con eso que solo él y yo sabíamos, esperaba que me callara la boca y le sonriera”, confesó America.

“Mujeres, rompamos el silencio para que la próxima generación de chicas no tengan que vivir con estas basuras”, concluyó.

Usuarias de todo el mundo agradecieron la valentía de la actriz y se unieron en una sola voz para luchar en contra del acoso en todas sus formas y que afecta a mujeres comunes y corrientes, empresarias y actrices famosas por igual.

Este mismo día, la actriz Reese Witherspoon también confesó haber sido víctima de una agresión sexual con solo 16 años.