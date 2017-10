Activistas celebran fallo contra veda a musulmanes pero prometen batalla para eliminarla

Dos jueces federales bloquearon el veto que busca prohibir el ingreso de inmigrantes de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Corea del Norte, así como de funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela

WASHINGTON – Centenares de activistas musulmanes y proinmigrantes marcharon este miércoles hasta el Hotel Trump para exigir un cese a la “institucionalización de la islamofobia” en EEUU, y prometieron continuar su lucha hasta eliminar por completo la veda a inmigrantes musulmanes, por ahora bloqueada en las cortes.

Congregados inicialmente en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, los activistas marcharon hasta la sede del Hotel Trump, a unas cuantas cuadras, ondeando banderas de EEUU y de países árabes y de mayoría musulmana.

We are rallying at the White House against the latest version of Trump's Muslim ban. #NoMuslimBanEver pic.twitter.com/9JLk3ryAwZ — People Power (@peoplepower) October 18, 2017

Bajo la consigna de “NingunaVedaMusulmanaJamás” (“NoMuslimBanEver”), que también desplegaron en las redes sociales, los activistas portaron carteles con mensajes contra la veda musulmana, el muro fronterizo, y las redadas contra inmigrantes.

Los activistas celebraron que dos jueces federales, uno en Hawaii y otro en Greenbelt (Maryland) hayan bloqueado temporalmente en sendos fallos judiciales entre ayer y hoy la proclamación de la Administración Trump para restringir el ingreso a EEUU de inmigrantes de ocho países, seis de ellos de mayoría musulmana.

La proclamación busca prohibir el ingreso de inmigrantes de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Corea del Norte, así como de funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, pero varios grupos cívicos entablaron demandas por considerarla una medida que discrimina a la gente por su religión y origen nacional.

La Administración Trump dijo que apelará los dos fallos porque la medida tiene el objetivo de resguardar la seguridad nacional. Una veintena de senadores demócratas presentó hoy mismo un proyecto de ley para suprimir fondos para la puesta en marcha de la medida.

Seguirán luchando contra veda

En declaraciones a este diario, los activistas dejaron en claro que continuarán luchando para impedir su puesta en marcha, a la vez que denunciaron la “institucionalización de la islamofobia” en EEUU, y advirtieron que la única “amenaza” para la seguridad nacional es el propio presidente Donald Trump.

Delivering 110k signatures asking Congress to ensure there's #NoMuslimBanEver before we rally/march starting at 11:30am at Lafayette Sq! pic.twitter.com/pZ0NiB1txQ — Avideh Moussavian (@AvidehNILC) October 18, 2017

“Vamos a seguir luchando porque entendemos que esto no es solo una lucha legal, en este clima político tenemos que luchar por nuestros derechos y contra la institucionalización de la islamafobia. Acá no hay terroristas”, dijo Maha Hilal, de la “Coalición de DC de Justicia para los Musulmanes” ( “DC Justice for Muslims Coalition”).

Ese mensaje fue compartido por Hoshneara Begum, originaria de Bangladesh y que viajó desde Nueva York con el grupo “CAIR”, para denunciar la política migratoria de Trump, a quien consideró la verdadera “amenaza” para la seguridad nacional.

Por su parte, la yemení Debbie Almontaser, de la Red de Comunidades Musulmanes, dijo que “este no es el momento de bajar la guardia, tenemos que mantenernos en alerta, y seguir unidos, porque el gobierno va a apelar la decisión de los jueces, y a nosotros nos tocará seguir peleando por nuestros derechos”.

El evento, organizado por una vasta coalición de defensores de los derechos humanos, contó con la participación de líderes religiosos de las comunidades cristiana y judía, así como con activistas de la comunidad latina.

“Cuando hoy vienen por uno de nosotros, mañana vendrán por otros, y United We Dream y los jóvenes indocumentados estamos del lado de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad musulmana. Sabemos que hay musulmanes y Dreamers indocumentados también, y no vamos a dejar que nos echen de este país”, explicó Greisa Martínez-Rosas, director de activismo político de “United We Dream”, una de las principales organizaciones de los “Dreamers” en EEUU.

“Vamos a seguir luchando por proteger los derechos de los musulmanes y de toda nuestra comunidad inmigrante”, prometió.

The third Muslim ban may be blocked, but the fight continues. Join a #NoMuslimBanEver rally or vigil tomorrow! https://t.co/4aJWMwi0Vu — Nat'l Imm Law Center (@NILC_org) October 17, 2017

La abogada boricua, Losmín Jiménez, directora del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del grupo “Advancement Project”, señaló que dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hay funcionarios ultraconservadores en el área de inmigración que rechazan a inmigrantes que no sean de raza blanca.

“Tienen un plan de deportación sistemática contra toda persona que no sea blanca, no solo los musulmanes, todo inmigrante, y eso no lo podemos aceptar. El bloqueo de los jueces es bueno, pero el gobierno ya lleva tres intentos, y tenemos que seguir peleando”, dijo.

“Soy puertorriqueña, soy ciudadana, y mira lo que están haciendo en Puerto Rico… se me hace un nudo en la garganta porque todos los hombres en mi familia han prestado servicio militar. Si tienen que morir, allí sí son ciudadanos, pero cuando tenemos una necesidad, no lo somos”, enfatizó Jiménez.