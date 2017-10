Gimnasta denuncia que fue violada por una leyenda de Juegos Olímpicos

La ex gimnasta ucraniana contó la humillación que sufrió poco antes de la cita olímpica disputada en la capital catalana

Tatiana Gutsu ganó dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. Nunca más volvió a participar de una cita olímpica, pese a que apenas tenía 16 años. Tras su retiro, la gimnasta ucraniana partió hacia Estados Unidos, donde se radicó.

En los últimos días, volvió a irrumpir en escena para hacer pública una fuerte denuncia: según contó en su cuenta de Facebook, Vitaly Scherbo -una leyenda de la gimnasia olímpica- la violó sexualmente cuando ella tenía 15 años, en una competencia previa al certamen disputado en Cataluña.

“Voy a ser valiente después de 17 años”, comienza la publicación de Gutsu. “¿Quién me violó en Stuttgart en la Copa DTB de 1991? Vitaly Scherbo.

El monstruo que me ha tenido atemorizada en mi propia prisión durante tantos años”, relató la ex atleta en su perfil. “Sé que intentarás defenderte, pero mis detalles son mucho más contundentes que tus palabras. Ahora soy más fuerte que nunca y no podrás doblegarme nunca más. Esta es mi historia de Cenicienta”.

¿Quién es el atleta denunciado? Scherbo, quien representó al Equipo Unificado -conformado por todos los países de la ex URSS- en 1992 y a Bielorrusia en 1996, es una de las grandes leyendas de los Juegos Olímpicos.

Con 10 medallas, seis de oro y cuatro de bronce, es el tercer deportista que más preseas se colgó en la cita olímpica, sólo superado por Michael Phelps (28 medallas, de las cuales 23 son de oro) y Mark Spitz (11 medallas).

Gutsu también denunció a dos compañeros de equipo que no la defendieron en ese momento. “Tatyana Toropova, quien yo creía que era mi amiga y compañera en el equipo nacional de la URSS, gracias por no haber sido valiente cuando yo más necesitaba que dieras la cara por mí y luchases por los derechos de la mujer ante un acto tan horrible.

Tú estaba allí, oíste todo y no te plantaste para protegerme…”, escribió la ex atleta. “Rustam Sharipov, gracias por ser un buen guardaespaldas de tu amigo y no protegerme a mí, una chiquilla de 15 años…”, agregó.

Gutsu, que se nacionalizó estadounidense en 2003, quiere que su denuncia sirva como ejemplo para todas aquellas mujeres que vivieron una situación igual o parecida. “Sobreviví a lo que me hiciste y ahora apoyaré a cualquier persona que tenga miedo de hablar”, cerró.