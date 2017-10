Trump pierde batalla contra la NFL y va a Twitter a descargar su ira

Finalmente la liga de fútbol americano NFL no dio su brazo a torcer a Donald Trump propinándole otra derrota al mandatario.

Los dueños de la NFL decidieron no obligar a sus jugadores a pararse durante el himno nacional dijo el comisionado de la liga Roger Goodell este miércoles.

Como es conocido varios jugadores se han arrodillado durante el himno nacional en señal de protesta en contra del racismo sistémico durante las últimas semanas. A pesar que la política de la NFL pide a los jugadores que se paren para el himno nacional no es obligatorio, añadió Goodell ante los medios de comunicación.

En lugar de hacer una regla obligando a los jugadores a ponerse de pie, los propietarios deben convencer a los jugadores a cambiar de parecer de acuerdo con el comisionado.

“Tenemos seis o siete jugadores que están involucrados con la protesta en este punto, y lo que tratamos de hacer es tratar con la cuestión de fondo y entender qué es lo que están protestando y cómo poder hacerle frente”, dijo.

Sin embargo tras el anuncio Goodell no quiso decir cómo reaccionaría la liga si un jugador es sancionado por su equipo por arrodillarse durante el himno.

La NFL se reunió con el sindicato de jugadores este martes para discutir a fondo sobre el tema. El objetivo fue ver como se le puede dar a esos jugadores una plataforma durante la temporada para que promocionen la justicia social que están liderando a través de las protestas, dijo Goodell a los medios de comunicación.

Al conocer la decisión de la liga Trump reaccionó airado a través de su cuenta de Twitter fustigando la decisión de los propietarios de la NFL.

“La NFL ha decidido que no va a obligar a los jugadores en reposo durante la reproducción de nuestro Himno Nacional. total falta de respeto a nuestro gran país!”, escribió él.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017