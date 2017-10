Vicente Fernández no murió por un paro cardíaco

El charro mexicano está cansado de los rumores

“Vivito y coleando”, así se declaró Vicente Fernández luego de una serie de rumores en redes sociales sobre su muerte.

Esta semana se esparció por enésima vez la versión de que el “Charro de Huentitán” había perdido la vida. Harto de los chismes, el cantante mexicano de 77 años salió al paso para desmentirlos.

“Querido público, aquí les mando esta foto hoy 18 de octubre del 2017, con un abrazo muy cariñoso para decirles una vez más que no se apuren ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí… jajajajajaja los quiero y bendito sea Dios aquí sigo”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde aparece muy elegante.

Si bien es cierto que el intérprete de “Mujeres Divinas” ha tenido algunos problemas de salud recientemente, se están recuperando y disfruta de su retiro, como lo informó a sus seguidores.

“¡Buen día! Poco a poco recuperando mi salud pero vivito. Un abrazo a toda mi gente y que sean felices… los quiero”.

Vicente no solo está vivo, además goza de la mejor etapa de su vida.