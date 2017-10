Video: Eduardo Yáñez, entre lágrimas, pide disculpas por cachetada a reportero

El actor habló con "El Gordo y La Flaca" por primera vez sobre el acto violento

Eduardo Yáñez volvió a aparecer en público tras golpear al reportero Paco Fuentes de “El Gordo y La Flaca”. Lili Estefan y Raúl de Molina se enlazaron con el actor que reside en Los Ángeles, California para que diera su versión de los hechos.

“A mi nadie me obligó a venir aquí a hablar con ustedes y nadie me ha obligado nunca a lo que escribo en Twitter o donde sea“, aclaró Yáñez al iniciar la entrevista.

“Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto. Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Mi proceder no fue el correcto, solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mi, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo y el se vio en algo que no le pertenece”, agregó.

Yáñez también dijo porque es que estalló contra Paco y dijo haber querido conocerlo en otra situación.

“Creí yo en ese momento que insistía demasiado y en mi forma de percibir que hasta se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo y no me aguante… perdí. Quiero pedirle al público una gran disculpa por mi proceder y a el mismo también. Ojalá nos hubieras conocido en diferentes circunstancias”, dijo.

El también actor de “Destilando Amor” también rompió en llanto al asumir su responsabilidad y tomar la decisión de buscar ayuda profesional para controlarse en este tipo de situaciones.

“Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que ir a mi país, y con las gentes que me quieren, con las gentes que me conocen bien y reflexionar sobre mi, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional, y empezar de nuevo porque soy un ser humano, cometo errores y porque soy hijo de Dios“, subrayó.