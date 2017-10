¿Ariana Grande volverá a la pantalla chica para participar en ‘Victorious’?

Elizabeth Gillies, la antigua compañera de reparto de la cantante en la popular serie, está decidida a reunir a todo el reparto original

La serie de Nickelodeon ‘Victorious’ se convirtió en el trampolín para que artistas como Victoria Justice y Elizabeth Gillies saltaran a la fama, pero ninguna de ellas ha alcanzado los niveles de popularidad de la cantante Ariana Grande. Precisamente la exitosa carrera de la que disfruta ahora la estrella ha sido considerada siempre uno de los grandes impedimentos para conseguir reunir a todo el reparto original en un hipotético especial que daría a la historia el final que se merece y cumpliría a un mismo tiempo el sueño de muchos de sus fans.

Sin embargo, la propia Elizabeth Gillies aún no ha perdido la esperanza de que algún día se produzca ese esperado reencuentro.

“Yo estoy más que dispuesta a hacerlo. No paro de hablar de ello aun cuando nadie me pregunta, para decidir que estaría preparada para grabar mañana mismo”, ha asegurado la intérprete en conversación con el portal People, dejando claro que -en su opinión- no resultaría demasiado complicado convencer a Ariana y al resto de sus antiguos compañeros para que hicieran un hueco en sus agendas profesionales.

“Creo que todos estarían dispuestos a hacerlo. Me parece, no sé si fue Ari quien lo empezó, pero alguien dijo en Twitter: ‘Quiero hacer una reunión, ¿quién está conmigo?’, y todos estuvimos de acuerdo“.

Elizabeth ya ha adelantado que incluso los secundarios habituales de la ficción televisiva han mostrado ya su entusiasmo ante la posibilidad de organizar un reboot de la historia original.

Pese a que todavía haya que esperar una confirmación oficial de la cadena encargada de emitir la serie, en la vida real los protagonistas de ‘Victorious’ sí han coincidido en varias ocasiones, la última de ellas durante la fiesta de cumpleaños de Ariana Grande en junio del año pasado, que no quisieron perderse Daniella Monet, Leon Thomas III, Avan Jogia o Matt Bennett.

De momento, lo único que se conoce de los planes profesionales de la famosa cantante es que su intención es encerrarse durante meses en el estudio para centrarse en los temas del que será su siguiente trabajo musical, tras concluir su gira ‘Dangerous Woman’.