Video: Así rechazó Maluma a una fan durante un concierto

Que lastima que una persona cambie de esa manera nosotras las cuales hemos apoyado a @maluma @royaltyworldinc desde hace mas de 4 años y se le olvido que por nuestras peticiones y publicidad se hizo famoso, ahora que tiene todo el dinero y fama abandona a quien lo apoyo cuando ni tenia para comprarse esa ropa y esas alajas que lastima solo queremos decir la decepción que este club siente y el mal trato e indiferencia que nos han dado #maluma #malumaguadalajara #malumadesepcionante esperemos se te pase que tu vives de la gente y ya quieres cobrar todo el #elamornosecompra #malumafamily y también su tía @yudyarias que ni por que aquí estaba y la apoyamos se toman la atencion .

