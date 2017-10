“Tamaulipas le pertenecía al crimen organizado“

El gobernador dice que ha dado fuertes golpes al cártel del Golfo y al grupo criminal de Los Zetas

MEXICO – Gobierna un estado donde nadie podía estar a salvo sin el consentimiento del cártel del Golfo o de los Zetas, los criminales que reinaban omnipresentes ciudades, carreteras y municipios con sus camionetas blindadas y fanfarrones hombres armados que a punta de gatillo sometían a la población, sus finanzas, su libertad, su vida o muerte.

“En Tamaulipas todo tenía que ver con el crimen organizado“, señala Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador que desde hace casi un año intenta controlar a la delincuencia de la entidad tras la alternancia de poder que estuvo en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 86 años.

Y todo es todo. De la seguridad a la economía, el cruce de drogas y de migrantes (en el municipio de San Fernando fue donde acribillaron a los 72, en 2010) las relaciones sociales y el hogar. No es fortuito que todavía la mayoría de las llamadas de emergencia sean por violencia intrafamiliar cuando se ha tenido que vivir en un ambiente hostil y de impunidad.

En un encuentro con este diario y otros medios internacionales, el mandatario hace un balance del antes el después de su arribo al poder aunque reconoce que aún falta mucho camino para recomponer la entidad donde nació hace 50 años en la fronteriza ciudad de Reynosa, una de las más cotizadas para el narcotráfico.

“El cruce de droga sigue siendo su principal actividad“, reconoce durante el almuerzo en el que se puede comer pizza de aguacate y cortes de carne de res. “Pero una forma de medir la disminución del crimen es que ya no andan como Don Juan por su casa sino en las rancherías: si tuvieran fuerza aún estarían en más ciudades, pero ahora el turismo y el comercio ha incrementado. No es triunfalismo pero poco a poco vamos a regresar a la normalidad“.

Todavía las cifras dejan mucho que desear. De enero a junio del presente año sumaron 337 homicidios violentos, esto es a un ritmo diario de dos casos, aunque está todavía muy por debajo de Guerrero que en el mismo periodo sumó más de un millar. Por otro lado, aún no se erradica el robo de combustible y los secuestros a la baja.

García Cabeza de Vaca, ex presidente municipal, ex diputado local y senador por el Partido Acción Nacional (PAN) dice que hay que golpear al crimen organizado por tres vías, la fuerza pública, las finanzas y las leyes.

De esta última tiene en las manos el proceso que sigue en contra del ex gobernador Eugenio Hernández (2005-2011), por una presunta apropiación a precio de ganga y con artimañas de un terreno propiedad del estado, pero no ha podido documentar la relación con la delincuencia organizada (como lo ha hecho Texas) ni a Hernández, ni a Tomás Yarrington ni a Egidio Cantú, sus predecesores.

“El cambio es paso a paso“, acota.

De ejemplos como golpear a los criminales tiene varios y en donde más duele: las finanzas, tiene muchos. Durante su administración ha cerrado 28 casinos y juegos de apuestas, prostíbulos, venta de autos usados; confiscado taxis piratas que no pagaban impuestos sino cuotas al crimen organizado (el gobernador nunca llama a los cárteles por sus nombres) por alrededor de 1,200.

“Hay que seguir la ruta del dinero, casas de empeño y cambio, de lo contrario, es inútil. Aquí ya cerramos gasolineras donde había gasolina robada, en total llevamos 12 en todo el estado“.

De la estrategia frontal por la vía Fuerzas Armadas, afirma que “ha tenido buena coordinación con la Marina y el Ejército“ aunque batalla con los policías locales por falta de elementos de confianza. “Desaparecimos policías municipales porque los volvieron halcones (espías) y hasta antes esta administración ser halcón no era delito grave“.

Otro tema son las armas. “Si en EEUU se combatiera el tráfico no tendríamos ese problema… y México no ha puesto el tema sobre la mesa en esta administración o al menos no con la firmeza que debería hacerlo“