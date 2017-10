La selección mexicana iniciará su actividad en 2018 en San Antonio

El Tricolor tendrá su primer partido el 31 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La Selección Mexicana abre en 2018 su actividad de cara al Mundial en San Antonio el 31 de enero con rival por definir.

El Tricolor empezará ahí el camino de cara a la Copa del Mundo, aunque al no ser Fecha FIFA el técnico Juan Carlos Osorio tendrá que integrar un representativo excluyendo a los jugadores que militan en Europa, no así a los del futbol estadounidense que estarán inactivos en esas fechas, de no contratarse con un club de otro país.

Los boletos para el partido del Tri el el Alamodome saldrán a la venta a partir del próximo martes 31 de octubre en las plataformas Ticketmaster y MexTour.org.

“Estamos emocionados por continuar creciendo el futbol en San Antonio y nos place mucho recibir a la muy popular Selección de México y a sus apasionados aficionados” expresó el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg.

Soccer United Marketing, por su parte, informó que el Tricolor ha jugado ya casi 80 partidos en Estados Unidos, con un promedio de asistencia de 50 mil personas.