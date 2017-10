Houston Astros vs Los Angeles Dodgers, Juego 5 Serie Mundial, horario y canales de TV

La Serie Mundial está empatada 2-2

Vivimos una de las mejores Series Mundiales de la historia. Los Angeles Dodgers y Housto Astros no se dan un centímetro. Los jonrones proliferan y la controversia fuera del diamante está a la orden del día.

MLB suspende por 5 juegos a Yuli Gurriel de los Astros por gesto racista

Hoy domingo tendremos el juego 5 en el Minute Maid Park de Houston. Los Dodgers volverán a tener de abridor a Clayton Kershaw mientras que el local tendrá a Dallas Keuchel.

La Serie Mundial está empatada 2-2 después que Dodgers empujara cinco carreras en el noveno inning en la cuarto juego.

Por TV e Internet

Qué: Los Angeles Dodgers @ Houston Astros

Dónde: Minute Maid Park, Houston

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO