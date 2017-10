Primer round para New York Red Bulls y el mejor del 2017 en la MLS

Este lunes se disputa el partido de ida de las Semifinales de Conferencia del Este ante Toronto FC

Para ser campeón hay que vencer a los mejores. Ese es el reto que tienen los New York Red Bulls ante Toronto FC en las Semifinales de la Conferencia del Este.

El partido de ida se disputa este lunes en Red Bull Arena. Los Red Bulls llegan impulsados por la goleada 4-0 que propinaron a Chicago Fire en la primera ronda. Ahora se miden al equipo que dominó la MLS en 2017 de principio a fin.

“Es un desafío mayúsculo”, dijo el técnico Jesse Marsch. “Lo sabemos, estamos emocionados”.

Toronto ganó la temporada regular después de alcanzar un nuevo récord de puntos con 69. Los canadienses apenas perdieron cinco partidos en el año. Fue un equipo de 74 goles a favor por 37 en contra. El ex Cruz Azul Víctor Vázquez reforzó a la perfección un ataque que ya contaba con Sebastian Giovinco y Jozy Altidore.

“Estamos mentalmente preparados, seremos claros, vamos a ir por el partido. Así es que nos sentimos y eso hace que este sea un equipo divertido”, dijo Marsch.

Red Bulls empató 1-1 con Toronto en mayo en Red Bull Arena, y cayó 4-2 en su visita a BMO Field en septiembre.

La clave del partido para los Red Bulls será marcar lo más pronto posible, como sucedió en Chicago. Un Toronto replegado puede hacer daño en los balones largos a espalda de los defensores del equipo de Nueva Jersey. Habrá atención especial sobre Vázquez y Michael Bradley para desconectarlos de Giovinco y Altidore.

En el otro partido de la jornada de playoffs del lunes, Portland Timbers visita a Houston Dynamo.

Alineaciones probables:

New York Red Bulls: Luis Robles; Amir Murillo, Aaron Long, Damien Perrinelle; Tyler Adams, Felipe, Kemar Lawrence; Sacha Kljestan, Sean Davis, Danny Royer; Bradley Wright-Phillips.

Toronto FC: Alex Bono; Chris Mavinga, Drew Moor, Eriq Zavaleta; Justin Morrow, Victor Vázquez, Michael Bradley, Marky Delgado, Nicolas Hasler; Jozy Altidore, Sebastian Giovinco.

Ficha técnica

New York Red Bulls vs Toronto FC

Partido de ida Semifinales Conferencia del Este de MLS

Dónde: Red Bull Arena, Harrison, NJ

Hora: 7:25 p.m. ET

TV: FS1

Radio: NewYorkRedBulls.com/radio