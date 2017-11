Aficionados ultras de Pumas regañan e insultan a integrantes del equipo

Los 'hinchas' del equipo mexicano increparon y reclamaron a tres jugadores, incluso les echaron en cara cuánto han gastado por ir a apoyarlos

CDMX, México – Varios integrantes de La Rebel exigieron hablar con los jugadores de Pumas para reclamarles por su falta de entrega en la cancha y para exigirles que salgan a jugársela o de lo contrario pidan su salida del club.

Josecarlos Van Rankin, David Cabrera y Jesús Gallardo fueron los que pusieron el pecho a las balas y dieron la cara a nombre del plantel.

“Sabes qué güey ya nos tiene hasta la madre, ya te sientes muy ve…y le respondes a la gente en las redes sociales, te estás echando encima a la gente”, le increpó un barrista al volante Jesús Gallardo.

“Sí Gallardo, al chi… sí, ya se les subió el pedo o qué”, recalcó una mujer.

También se fueron encima de Cabrera, a quien le dijeron que habían apoyado su regreso del club Morelia y ahora los había decepcionado.

“Cabrera tienes una actitud mala, ca… “, le insistieron.

Uno de los barristas señaló que como seguidores siempre van a estar con Pumas, aunque los futbolistas se vayan a ir.

“Ya estamos hasta la ve…, el p… español (Abraham, González) pidió aumento de sueldo y se le dio, se quería a Cruz Azul, posteando que se iba, regresa y ve las ma… que hace. (Gallardo) si ya no quieres jugar, pide tu cambio, ya no juegues, no metes la pierna cab…, ¿sabes cuánto me he gastado este semestre para irlos a ver?, 50 mil varos”, mencionaron.

Una integrante de la Rebel también les recordó que hay gente de la barra que ha muerto por ir a apoyarlos en diferentes carreteras.

“A nosotros se nos murió un valedor en Honduras por irlos a ver, y lo saben. Nosotros damos la vida por el equipo, por los colores“, arremetieron

“Dónde están los pin… extranjeros, nada más vienen a jalar el dinero de aquí, salen corriendo como las ratas. No posteen en redes, la gente se enca…, mejor en la cancha, lleven el mensaje, ustedes se la rifan, nosotros nos la rifamos”.

También criticaron a Nicolas Castillo y le pidieron más humildad al capitán Gerardo Alcoba.

“La otra vez Alcoba llevándose a Barrera (para que no conviviera), o somos equipos o no somos. ¿Qué ha ganado Alcoba para que haga esas mam… con la afición?”, preguntaron.

“Se acerca la gente a pedirles autógrafos y ni por que van en último lugar, sean humildes, avientan el pin… carro. Nico poniendo en sus redes que extraña a Chile, si quiere tanto a Chile que se vaya porque nos los vamos a topar”.

Van Rankin les ofreció una disculpa y al igual que Cabrera prometió que este domingo van a ganar cuando enfrenten a Santos.