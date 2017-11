Un fotógrafo convierte a una chica en cotizada modelo sin querer

Estar en el lugar correcto en el momento adecuado puede hacer que los sueños se hagan realidad.

Anok estaba celebrando el partido de su equipo en territorio local cuando cuando un fotógrafo de un medio de comunicación se le acercó y le pidió si podía fotografiarla.

Anok no era la única persona a la que habían fotografíado ese día, pero fue la única que obtuvo un contrato de modelo como resultado.

Anok nació en Egipto, pero se mudó a Manchester, New Hampshire, cuando era pequeña

Había soñado con ser modelo, pero no lo veía como algo fácil de conseguir.

Esta joven de 19 años es estudiante de bioquímica en la Universidad Estatal de Plymouth.

Sin embargo, ese podría no ser el caso por mucho más tiempo, ya que le han llegado muchas ofertas de posibles contratos de modelaje.

Todo gracias a una foto.

Después de que se publicara inmediatamente ganó miles de seguidores en Instagram, y algunos incluso comenzaron a etiquetar a las agencias de modelos para instarlos a que la aceptaran como cliente.

Y lo consiguieron. Anok anunció recientemente en Instagram: “Estoy emocionada de anunciar que me respresentan Next Models. Gracias a todos los que me han apoyado en el camino; espero que me sigais en este viaje “