Anastacia: ‘No soy menos mujer por no querer tener hijos’

La cantante asegura sentirse más mujer al defender sus creencias

La cantante Anastacia no ha dudado en expresarse con total sinceridad sobre uno de los asuntos que más interés y curiosidad han venido suscitando en relación con su vida personal: la posibilidad o no de que algún día se anime a adentrarse en la maternidad para cumplir así con uno de los grandes objetivos que se marcó hace ya algunos años.

Pues bien, la estrella de la música ha confesado que su visión sobre este tema ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, por lo que su antaño deseo de tener hijos ya no es tan intenso como antes y, de hecho, ahora le resulta incluso poco sensato dadas las circunstancias en las que se encuentra.

“Soy plenamente consciente de que no voy a tener un hijo en este momento de mi vida. Cuando era más joven, de verdad que quería ser madre, estaba convencida de que tenía que serlo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, me ha ido quedando cada vez más claro que no, que no va a ocurrir. Además, ¿te imaginas lo que supondría tener un niño ahora mismo?“, ha explicado en conversación con el diario The Sun.

Quizá para cortar de raíz cualquier juicio de valor que pueda desprenderse de una decisión puramente familiar que solo le atañe a ella, la estrella estadounidense ha aprovechado la ocasión para reivindicar la idea de que la feminidad no tiene por qué ir necesariamente ligada a una eventual experiencia en la maternidad.

“No me siento menos mujer por no tener un hijo. De hecho, me siento más mujer todavía porque defiendo lo que creo que es bueno para mí actuando con total autosuficiencia. Y ahora mismo no me apetece ver mi rostro en la cara de un bebé”, ha aseverado en la misma conversación, siguiendo de algún modo el ejemplo que ofreció la actriz Jennifer Aniston al denunciar abiertamente la animadversión que parece existir hacia las mujeres que deciden no ser madres.

De hecho, Anastacia insiste en que su elección es únicamente fruto de su voluntad y no de la larga batalla que mantuvo hace unos años contra el cáncer de mama, que la obligó a someterse a una doble mastectomía para poder librarse de la enfermedad. De hecho, a día de hoy la vocalista goza de una salud de hierro y de un estado de forma que, en el caso de que así lo deseara, la permitiría estar perfectamente a la altura de semejante reto.

“Cariño, todo esto funciona, no te confundas, todas las partes de mi cuerpo funcionan igual que siempre. El caso es que he elegido no hacerlo, eso es lo que quiero decir, es una decisión propia“, ha apuntado.