Video: Maluma explica porque rechazó el beso de fan mexicana

El colombiano aclara lo que pasó durante uno de sus conciertos en México

Maluma ha roto el silencio tras el incidente en donde se ve que rechaza a una fan mexicana cuando esta intentó darle un beso.

Durante una entrevista con el programa “Al Rojo Vivo” el reportero le comentó al cantante que parecía que la muchacha le había hecho algo en la oreja.

“Lo que pasa es que la gente habla de su primera impresión, mira México es un país que yo amo y me quieren, pero yo tengo que darles más de lo que me dan a mí, yo no tenía por qué portarme mal con esta niña, yo la abracé, pero que me trate de jalar el pelo y la oreja ya es diferente, yo siendo una figura pública es obvio que la gente se lo haya tomado así, sin embargo allá donde este ella le mando un beso muy grande, sabe que no eran mis intenciones”, explicó.

Las declaraciones del colombiano vienen después de que en redes sociales lo tacharan de ser malagradecido con la gente que consume su música.