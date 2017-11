Ignorancia geográfica de Trump desata burlas en las redes

"No sabía que existían tantos países", una frase más que perseguirá a Trump al menos en las redes sociales

Al parecer burlarse en las redes sociales de las pifias de Donald Trump no solo se ha transformado en un “deporte nacional”, sino en todo un entretenimiento mundial, más cuando el Presidente estadounidense demuestra su ignorancia y la evidencia él mismo.

Así ocurrió con la reciente afirmación que realizó en Japón en medio de una gira cuando aseguró que “todos me llamaban desde cada rincón del mundo. Yo ni siquiera sabía que existen tantos países“, lo que desató las burlas del ciberespacio.

Seguro te interesa: La polémica afirmación de Trump sobre el control de armas

Antes de ello expresó que las relaciones con Japón y su mandato en general tuvieron “un comienzo complicado porque yo nunca me había postulado. Y aquí estoy… no tenía mucha experiencia”, dijo el también empresario.

En las redes sociales varios usuarios se mostraron sorprendidos por los dichos de Trump e incluso hicieron alusión al hecho de que siendo por años el dueño de los derechos del concurso Miss Universo, no supiera que existían muchos países, “¿de dónde cree que venían todas esas concursantes?”

Trump: “I never knew there were so many countries” He ran Miss Universe for 20 years. Where did he think all those contestants were from? — lehmo (@lehmo23) 7 de noviembre de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

Desde India un tuitero sentenció que ante los dichos de Trump a Estados Unidos no le queda más que mantenerse fuerte.

I feel for you America, stay strong. Trump tells Japanese, “I didn’t know there were so many countries in world until I was elected” #WTF!! pic.twitter.com/MHMsIUEapO — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 7 de noviembre de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

Incluso la cantante Cher se mostró sorprendida y lo dejó claro: “Ok, Trump es un jodido imbécil más grande de lo que había pensado”.

Ok,Trumps more of fkng imbecile than I thought.

trump“ I DIDNT KNOW THERE WERE SO MANY COUNTRIES TILL I WAS PRESIDENT🙄 ” — Cher (@cher) 7 de noviembre de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

Hubo incluso quien preguntó si una reina de belleza sin idea de la geografía sería “hija ilegítima” del Presidente.

Is she 45’s love child? 45 in Japan, “We never knew there were so many countries!” Has he seen a globe or atlas?

https://t.co/6RjylnHK37 — ProfHelen (@Helenhs) 7 de noviembre de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js