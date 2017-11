¿Qué tan efectivas son las ‘apps’ de fertilidad?

Cada vez más mujeres eligen cuidarse llevando registro de sus cambios corporales. Hablamos con un experto para asesorarnos sobre esta tendencia

Una tendencia está ganando cada vez más fuerza entre las mujeres: la de dejar de lado los métodos anticonceptivos tradicionales, hormonales y de barrera, para adoptar sistemas más naturales basados en la atención a los síntomas del cuerpo. La tecnología, en estos casos, se vuelve una aliada imprescindible, encarnada en apps para el celular en las que se pueden registrar todos los cambios corporales: temperatura elevada, flujo más o menos consistente y últimas fechas de menstruación, entre otras cosas, que ayudan a calcular las fechas más importantes del ciclo, como el momento estimado de ovulación.

Algunas de las apps que están de moda y que ganan cada vez más usuarias son Natural Cycles, Clue, Fertility friend, Glow, Kindara y Ovia, entre muchas otras, que están disponibles tanto en el app store de Apple como en el de Android. Sus interfaces son súper amigables y amenas y permiten saber de un pantallazo cuándo son esos días de tu ciclo en los que deberías cuidarte más para evitar un embarazo, o bien cuándo deberías tener relaciones para planificar tu maternidad.

No obstante, utilizar únicamente estos métodos es cuestionado por muchos profesionales, que advierten sobre su ineficacia, principalmente porque se basan en la creencia férrea de que las mujeres ovulan sí o sí a mediados de su ciclo. “Solo un 30 por ciento de las mujeres ovulan el día 14, el resto lo hace desde 5 días después de la menstruación hasta 4 días antes” dice el médico ginecólogo Jorge Vinacur, quien a su vez advierte que la única forma de saber fehacientemente si la ovulación ocurrió es a través de un monitoreo hormonal, por lo cual, prestar atención a los síntomas no alcanza. “Cuidarse tomándose la temperatura, por ejemplo, no sirve, porque esta aumenta justamente de 24 a 48 horas después de la ovulación”, afirma, al mismo tiempo que asegura que cuidarse con las fechas definitivamente no es un método anticonceptivo.

El estallido de estas apps no sorprende, en especial cuando se tiene en cuenta a la enorme cantidad de mujeres que buscan alternativas a los métodos de hormonales -como las pastillas anticonceptivas- en una búsqueda por evitar indeseados efectos secundarios (salvo por supuesto en aquellos casos en los que una condición de salud las vuelve imprescindibles). “Hay muchísimas alternativas para cuidarse, y la realidad es que la industria farmacéutica permanentemente está buscando nuevas. Aún se intenta encontrar un método que inhiba la fertilidad masculina y que no sea permanente, así como desarrollar métodos inmunológicos, como una vacuna” cuenta Vinacur, quien dice que las mujeres pueden optar por muchísimas opciones a la hora de elegir de qué forma cuidarse, como los métodos de barrera.

Mientras la ciencia se esmera por encontrar mejores alternativas, se trata a fin de cuentas de encontrar el método adecuado para cada una, sabiendo que la fórmula perfecta no existe, y que lo ideal es buscar la mejor opción en compañía siempre de un buen profesional.