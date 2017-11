La novia de Scott Disick se lo quitó TODO en México

Las fotos que Kourtney Kardashian va a odiar

Sofia Richie y Scott Disick sigue dando mucho de qué hablar. Este fin de semana la famosa pareja disfrutó del sol en Los Cabos, Baja California, y la modelo no perdió la oportunidad de broncearse a plenitud.Los paparazzi captaron a la joven de 19 años con su novio de 34 en un exclusivo resort, mostrando su gran figura y causando revuelo.

Hay que recordar que Disick se separó de Kourtney Kardashian, pero ha mantenido una relación con la famosa familia que queda registrada en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

En la temporada más reciente, el también empresario se ha referido a su ex con afecto y ha confesado que “la sigue amando”, incluso no ha descartado tener otro hijo con ella.

También han tenido sus momentos de tensión a pesar de que cada uno tiene pareja.

“Jo**r, ni siquiera me invitaron a su cumpleaños. Soy de la familia. Eso fue muy lindo. Me hizo sentir muy bien”, dijo enojado en la última emisión del programa a Kourtney y Kim Kardashian.

Por su parte, Sofia se ha mantenido al margen de la controversia, aunque su padre, el célebre cantante, Lionel Richie, declaró que le “aterroriza” el romance de su hija con un hombre 15 años mayor.