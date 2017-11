Hope Solo acusa a Blatter de “tocarle el trasero” durante el Balón de Oro

La guardameta de la selección de Estados Unidos asegura que fue acosada sexualmente por el expresidente de la FIFA

La portera de la selección femenina de Estados Unidos, Hope Solo, acusó al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, de agredirla sexualmente durante la premiación del Balón de Oro de la FIFA en 2013.

En entrevista con el diario portugués Expresso, Solo aseguró que Blatter “le agarró el trasero”, durante la presentación de los premios anuales de la FIFA, en su versión de Balón de Oro.

De acuerdo con la portera de 36 años, el “acoso sexual” por parte de Blatter se dio detrás de la cortina, en la parte posterior del escenario, antes de salir frente al público para entregarle el premio correspondiente a Abby Wambach, quien se adjudicó el galardón, tras colgarse la medalla de oro con las barras y las estrellas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Fue en el Ballon d’Or, justo antes de subir al escenario (el acoso sexual)”, retiró Hope Solo.

“Estaba en estado de shock y tuve que reponerme rápidamente, para entregarle el premio a mi compañera, el premio más importante de su carrera y celebrar con ella en ese momento, así que tuve que reaccionar para enfocarme a Abby”, relató la guardameta estadounidense.

A pregunta expresa de por qué no había hablado antes del “incidente” que pasó con Blatter hace ya cuatro años, Solo respondió que siempre trata de confrontar las situaciones directamente con la gente, sin embargo, aseguró que no pudo hacerlo con el expresidente de la FIFA, porque no lo volvió a ver tras haber dejado el escenario en aquella ocasión.

Blatter fue contactado para responder a las acusaciones de Hope Solo, pero sólo se limitó a decir que le parecían “ridículas” y sin fundamento.