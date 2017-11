Las palabras del hijo de Ricky Martin que lo ayudaron a ‘levantarse de la lona’

Sus pequeños le dieron fuerza para apoyar a las víctimas del huracán María en Puerto Rico cuando estaba deprimido

La superestrella boricua Ricky Martin contó en la nueva edición de la revista Hola! USA, lo que uno de sus hijos le dijo que ocasionó que tomara la decisión de ayudar de inmediato a Puerto Rico tras el huracán María.

“Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil… Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos“, contó el cantante, a quien la revista le dedica un premio especial por su labor filantrópica.

“Uno de mis hijos me dijo: ‘Yo puedo dar mi piggy bank, yo quiero entregarlo todo’. Ellos no saben lo que lograron en mí”, comentó el famoso artista a la publicación sobre la reacción de sus hijos, Matteo y Valentino, ante lo ocurrido en la Isla.

Martin mantiene activa una campaña de recaudación a través del portal youcaring.com, en la que ha logrado $4,090,354 en donaciones, pero la meta es alcanzar los seis millones.

El “Humanitarian of The Year” otorgado por Hola! USA es el galardón que se le dedica como una valoración de su defensa de los derechos humanos y de la justicia social a través de la fundación que lleva su nombre. Su esfuerzo ha tomado gran relevancia desde que el huracán María azotó a la Isla, pues ha impulsado varias iniciativas para la recaudación de dinero y suministros para sus coterráneos.