Marilyn Manson aún se plantea tener hijos

Johnny Depp es el responsable de que Manson quiera ser papá

La amistad de Johnny Depp y Marilyn Manson se remonta casi dos décadas atrás, cuando entre ambos se estableció un fuerte vínculo gracias a sus respectivos orígenes humildes y su pasión por el rock. Desde entonces se han apoyado incondicionalmente y el protagonista de ‘Piratas del Caribe‘ eligió al músico como padrino de su primogénita, la joven modelo Lily-Rose, fruto de su ya extinta relación con la francesa Vanessa Paradis, madre también de su hijo Jack.

Y es precisamente gracias a la cercanía que siempre ha mantenido con la familia del actor por lo que Marilyn aún no ha descartado completamente la posibilidad de debutar él mismo en la paternidad algún día.

“Ella es maravillosa”, asegura orgulloso sobre su ahijada. “Ver cómo Johnny ha criado a sus dos hijos, como dos personas inteligentes y capaces de ser felices en un mundo en el que su padre está siempre trabajando y siendo sometido de manera constante a un duro escrutinio, me parece admirable. Me da esperanza, porque siempre me ha preocupado el no disponer de suficiente tiempo para tener mis propios hijos, y no el que pudiera ser irresponsable con ellos o dejar vasos de absenta a su alcance. Aún no estoy seguro de si sería justo educar a un niño en mi mundo. No querría que todo lo que conlleva ser Marilyn Manson les afectara negativamente a ellos“, reconoce el roquero en una sincera entrevista al periódico The Sun.

En los últimos tiempos parece que las tornas se han invertido entre los dos artistas: mientras el músico ha regresado a la industria musical por todo lo alto con su disco ‘Heaven Upside Down‘, el actor ha iniciado una caída en picado dejando atrás su etapa de mayor éxito comercial para encadenar un escándalo tras otro, relacionados con su vida personal, sus problemas financieros y su supuesto abuso de sustancias.

What lies between the womb and the tomb? A post shared by Marilyn Manson (@marilynmanson) on Oct 30, 2017 at 6:01pm PDT

“La prensa dijo que tenía mal aspecto y que apestaba a alcohol. Yo creo que estaba jodi**mente guapo, y quiero que conste que he dicho eso”, afirma.

Marilyn y Johnny han vuelto a colaborar junto en el álbum del artista, grabando juntos el videoclip de su tema ‘Say10’, y en breve se les podrá volver a ver de nuevo juntos en el vídeo de la canción ‘KILL4ME‘, en el que ambos aparecen desnudos.

“A mí me dio vergüenza desnudarme frente a las dos chicas que grabaron con nosotros, y a Johnny también. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no nos dedicamos precisamente a pasar el rato juntos y sin ropa“, bromeó, antes de reconocer que en el fondo se habían divertido mucho trabajando juntos. “Al final del vídeo, cuando se ve la ropa interior quemándose, es la mía de verdad. Y el mechero era de Johnny. ¡Quemó mi maldita ropa interior!“.