Mario Bautista sufre acoso de señoras

El joven cantante dice que las señoras le hacen propuestas indecorosas

Mario Bautista después de la fotografía de la famosa toalla que se hizo viral en redes sociales, en donde el influencer se mostró como un hombre muy bien dotado por la naturaleza, revela que está situación ha despertado muchas reacciones en mujeres, que pareciera que lo acosan.

“Me pasa que cuando voy a restaurantes o a las lugares públicos me mandan papelitos y me hacen comentarios en referente a la imagen de la toalla y más señoras”.

yo quisiera un pokemon asi y que apareciera en mi baño 😏❤✋ pic.twitter.com/ysoAg0hu73 — Alondra Isabelle MB♡ (@Alondra_bau12) July 12, 2016

Esta situación asegura el influencer que no lo ve como acoso sexual.

“Estás cosas no las veo con ese ángulo, de hecho lo que hago es reírme y tomarlo con humor, porque me pasa seguido cuando salgo con mi mamá que las señoras me piden mi número telefónico, pero insisto no me estreso con esto porque son parte del público que me sigue en mis redes y consume mi música”.

Mario por ahora está concentrado en su música y se sigue preparando para poder compartir créditos musicales con su prima Fey.

“Pues le estoy dando con todo a esto de la música y lo que busco ahora es crecer en esa parte y ya quiero que se haga el dueto con mi prima”.

Gabo Cuevas