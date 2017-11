No necesito tetas para verme hermosa, dice Lorena Meritano

No mires, léeme . Por favor . Pongo esta imagen porque es de ayer. Llevo 3 años intentando con mi proceso dar mensajes, crear consciencia de la importancia de la salud y de lo que es realmente valioso e importante en esta vida para mi. He tenido que leer comentarios como: Estás muy delgada, das lastima calva; hoy: Ahora necesitas “tono muscular” para verte más bella. No puedo explicar en un post lo que significa vivir en mi cuerpo, con doble mastectomia, no dormir por los dolores, no poder levantar el brazo durante meses, ni contarles de los efectos secundarios de por vida por las quimioterapias. Ni como paso noches enteras llorando de dolor por La mastectomía radical con extracción de ganglios. Es una mierda. Duele, se hincha el brazo, me dicen que no puedo hacer fuerza y me toca, porque soy ama de casa y es imposible no cargar o esforzarte con las compras, las tareas de la casa o la vida misma. Ayer tomé 4 colectivos y regresé vuelta nada. No te voy a contar mi vida y mis dolores; pero: No doy crédito a la falta de empatía, consideración, humanidad y Sentido común de quienes critican, juzgan o te dicen como debes Lucir o ser. La gente sufre por tanto desamor y violencia. No podemos seguir abonando con palabras este mundo destructivo y Fanático. No necesito , ni necesité tetas, cabello, ovarios, músculos, hijos para verme Hermosa o sentirme una Mujer Completa y Bella. No necesito de tu aprobación para vivir, Pero si vas a criticar, comentar, decirle a otro cómo debe ser, lucir, sentir;hacelo primero con vos frente a un espejo y dale a los demás palabras de aliento y de amor. Te presto mi cuerpo un día y luego júzgame o criticame ; te presto mis dolores un día y luego decime como debo vivir o lucir, Vivo Como Puedo y pese a todos y a todo, me levanto, sonrío, le meto garra, tengo proyectos, fe y trato de inspirar a otros a salir adelante. Lloro todos los días porque el cuerpo sufre,pero mi mente sigue en positivo y mi alma sabe que el Único músculo importante que es imprescindible ejercitar es el del Corazón. Cada día intento tenerlo mas grande. Y vos? Los buenos somos más, los respetuosos somos más. Pero hay que ponerle un límite a la imprudencia Ya.

