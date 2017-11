Así es la historia de ‘Sin tu mirada’, telenovela de Televisa y Univision

Claudia Martín y Osvaldo de León protagonizan la telenovela

Televisa presentó esta semana la telenovela “Sin Tu Mirada“, protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León.

El reparto también consiste de las apariciones de Cecilia Ramírez, Luz Elena González, Ana Martin, Carlos de la Mota y Eduardo Santamarina.

HISTORIA

En una noche de tormenta, nace la bella Marina aparentemente sin vida. La bebé es recibida por Damiana, la partera del pueblo, quien unas horas antes atendió el alumbramiento de un niño sano, pero que desafortunadamente su madre no sobrevivó. Don Luis, el padre de Marina, desde que se casó con Prudencia, vive empeñado en tener un hijo varón, por lo que advierte cada momento a su esposa que de no ser así, la dejará por otra que sí le pueda dar un heredero que trascienda su ilustre apellido Ocaranza.

Desafortunadamente, Prudencia queda imposibilitada para volver a embarazarse, situación que apremia a su nana Angustias a convencer a Damiana de beneficiar a la familia y al bebé que quedó huérfano y lo hagan pasar por legítimo hijo Ocaranza Arzuaga. Es así como Alberto, el gran orgullo de Don Luis, crece en cuna de oro y viaja al extranjero para estudiar la carrera de medicina.

"Marina, mi Marina", ahora Damiana deberá cuidar de ella como si fuera su hija #SinTuMirada https://t.co/EdAbLqD150 pic.twitter.com/RCJSQB7A0r — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) November 13, 2017

Marina, milagrosamente sobrevive y crece feliz rodeada de la naturaleza al lado de Damiana, quien le enseña a conocer el mundo de manera distinta, debido a que es invidente. El encanto de Marina por su actitud alegre, fresca e independiente, conquista el cariño de cuantos la conocen. A la vida de Marina llega el doctor Isauro, quien fascinado por su belleza interior y física, decide tomarla bajo su tutela y cultivarla.

Un accidente provoca que la vivienda de Damiana arda en llamas con Marina dentro. Isauro sin pensarlo, entra a la choza para salvarla y su rostro queda desfigurado. El amable, gentil y bien parecido doctor Isauro, a partir de este momento, se convierte en un hombre resentido y egoísta. Un ermitaño que sólo permite y disfruta de la compañía de Marina.

Los Ocaranza regresan al rancho. Prudencia pide a su nana encontrar el sepulcro de su hija. Angustias localiza a Damiana pero ésta se niega a confesar la verdad.

Un día Marina escucha un balazo y se topa con Alberto a quien le reclama matar, lastimar y asustar a los animales que no le han hecho nada. Alberto queda muy impresionado con la joven e intenta acercarse a ella pero Marina no se lo permite, hasta que un día en que vuelven a encontrarse, Alberto le promete nunca volver a tomar un arma. Un bello sentimiento que ninguno conocía, crece entre Marina y Alberto. La atracción es tan intensa que en un accidente que los acerca demasiado y se besan. Alberto reacciona y se siente fatal porque tiene novia desde hace varios años. Se disculpa con Marina, le dice que fue un error y se despide. Marina no entiende que para Alberto sea un error lo que para ella fue lo más hermoso de su vida. Alberto intenta inútilmente continuar con su vida, pero Marina atrapó su corazón. Alberto decide terminar su relación con Virginia.

Los padres de Alberto rechazan la idea de que su hijo se involucre con una ciega pueblerina a la que maltratan y humillan al considerarla una arribista, pero el amor de Alberto y Marina es inmenso, así que se casan a escondidas y cuando la presenta como su esposa, el conflicto es tan grande, que Damiana revela el intercambio. Y Don Luis se negará a aceptar que su hija tiene una discapacidad.

Muchos serán los obstáculos a vencer, muchos se opondrán a su felicidad, pero su amor triunfará…