Los escándalos de acoso sexual ya alcanzaron a Jennifer Lopez

Su hombre fuerte está acusado de violación

La ola de acusaciones que se han desatado sobre acoso sexual en el medio del espectáculo alcanzó a la estrella boricua Jennifer Lopez.

Benny Medina, manager, amigo y confidente de J. Lo ha sido acusado por el actor Jason Dottley de un intento de violación en 2008 en la residencia del productor en Los Ángeles.

De acuerdo con la columnista de Primera Hora, Milly Cangiano, Medina es una de las personas que más ha ayudado a Jennifer en su exitosa carrera y su relación pasa más por lo personal.

“Jennifer no da un paso si no consulta con Benny y su madre Guadalupe. Aparte de los elogios a Benny, en su libro escribió sobre el peor dia de su vida: ‘Me levanté de mi silla y dije a mi querido manejador, ‘Benny (Medina), algo me está pasando, siento que me voy a volver loca. El amor no cuesta nada’. Mi mamá estaba ahí y corrió a mi lado también. Veía todo borroso tenía miedo y pánico. Miré a Benny y a mi mamá y balbuceé, ‘no creo que pueda seguir más junto a Marc’ y rompí en llanto’… Imagínense, fue el primero en saber que dejaría a su marido”, escribió Cangiano.

J.Lo que este fin de semana estrenó el video de su sencillo “Amor, amor, amor”, no se ha pronunciado sobre las acusaciones a su amigo, sin embargo, analistas aguardan con ansias por saber cómo manejará la situación, en un momento en que el acoso sexual está afectando a muchas mujeres y hombres.

“Jennifer López tendrá que trabajar sabiamente las situación… si las acusaciones son ciertas, podría dañar su imagen”, advirtió la periodista boricua.

Esta no es la primera vez que la “Diva del Bronx” se encuentra en una situación incómoda respecto al acoso sexual. En 2014 el cantante aficionado Rodrigo Ruiz la acusó de conductas inapropiadas porque según él, le condicionó la ayuda con su carrera a que le mandara fotos desnudo.

En aquella ocasión el equipo legal de Jennifer tomó la demanda como “una mala broma” y el asunto no prosperó en tribunales.

La cascada de acusaciones que se ha desatado después del escándalo de Harvey Weinstein ha salpicado a grandes figuras de la talla de Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner y hasta Mariah Carey.