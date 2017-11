VIDEO: Sergio Ramírez, el primer Premio Cervantes de Centroamérica

Sergio Ramírez: "El Premio Cervantes coloca a Centroamérica en el mapa de la cultura"

MANAGUA – El Premio Cervantes es un hito para la literatura de Nicaragua porque significa conquistar el Nobel hispanoamericano, afirmó hoy el escritor nicaragüense Sergio Ramírez (1942), acreedor del galardón en su edición 2017.

“Me parece que es un gran hito para la literatura nicaragüense, este es un premio muy alto, le llaman el Nobel hispanoamericano”, dijo Ramírez en la entrevista, luego de ser notificado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, como el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes.

Para el escritor, el Premio Cervantes permitirá que el mundo conozca mejor la literatura de su natal Nicaragua, cuna de otros grandes como Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, Ana Ilce Gómez, Gioconda Belli y Claribel Alegría, quien esta misma semana recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Un avance de eso se notó la mañana de este jueves en su casa: los teléfonos no paraban de sonar, solicitudes de entrevistas recibidas de todas partes del mundo, periodistas y camarógrafos esperando, mientras el autor apenas tenía tiempo para ponerse ropa apropiada para atenderlos y su esposa, Gertrudis, acomodaba un hermoso ramo de rosas amarillas en la barra del corredor.

“La literatura nicaragüense gana una ventana y yo, desde el podio al que subo, tendré mejor oportunidad de ser visible nuestra propia literatura, y sobre todo, la de los jóvenes”, resaltó Ramírez, quien no ocultó su felicidad por haber ganado el Premio Cervantes 2017.

Señaló que la posibilidad de ganar el galardón no lo distrajo, ni siquiera cuando supo que estaba en la “lista corta”, junto con la poeta uruguaya Ida Vitale y el bardo venezolano Rafael Cadenas.

“Yo con los premios literarios siempre he tenido el cuidado de gozarlos cuando me los dan y no sufrir cuando no me los dan (…) Hoy me toca disfrutar”, sostuvo el escritor, ganador de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional de Novela Alfaguara (1998), Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, y Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español.

“Este es un día memorable para mí, ha cambiado mi rutina, yo debería estar escribiendo ahorita, encerrado en ese estudio”, afirmó el autor, quien considera que una obra literaria se consigue con horas de trabajo escribiendo.

Ese es el oficio al que ha dedicado dos tercios de sus 75 años de vida, que incluyeron 5 como vicepresidente de Nicaragua durante la primera etapa del Gobierno sandinista en la década de 1980.

En lo que se puede reconocer como el momento cumbre de su carrera, Ramírez no se olvida del adolescente de mediados del siglo pasado que se dedicó a la narrativa cuando todos eran poetas, aunque reconoce que lee poesía antes de escribir, porque la prosa necesita ritmo, música y cadencia.

Luego de conquistar el codiciado Premio Cervantes, Ramírez anunció que su más reciente anhelo supera cualquier premio: “Aspiro a escribir una siguiente novela y seguir escribiendo, mi aspiración es la escritura”.

Mientras tanto, insiste en su responsabilidad de mostrar al mundo la literatura de Nicaragua, y del resto de Centroamérica.

Tras siete votaciones y más de tres horas, el jurado del Premio Cervantes concedió el premio a Ramírez “por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con especial altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico”.

Por Wilder Pérez R.