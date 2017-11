NO MAS PERFORACIONES DE PETRÓLEO EN NUESTRAS COMUNIDADES

Op-ed de Nanette Díaz Barragán, congresista que representa el 44º distrito electoral de California

Por demasiado tiempo, residentes en el Distrito Congresional 44 de California han sido impactados desproporcionadamente por los efectos de sitios de perforación de petróleo y gas.

Los sitios de perforación están situados al lado de casas y parques públicos donde juegan nuestros niños. Cada día nuestras comunidades respiran aire contaminado, sufrimos de condiciones como dolores de cabeza crónicos, náusea, asma, y otras enfermedades respiratorias. Los sitios de perforación no solo afectan la salud si no tambien la calidad de vida de nuestras comunidades.

Esta situación es una crisis de salud pública.

Esta calidad de vida no es aceptable, nuestras familias merecen mejor. Todos merecemos vivir en comunidades limpias y sanas.

Por estas razones, recientemente presenté la reforma “No Perforaciónes en Nuestras Comunidades de 2017”. Esta ley aseguraría que toda perforación de petróleo y gás debe ser conducido al menos de 1,500 pies de las viviendas, negocios, escuelas y otras áreas designadas. El proyecto de ley tiene el apoyo de el Sierra Club, Green For All, Food and Water Watch, y el California League of Conservation Voters.

En la Ciudad de Los Ángeles, donde se localiza la mayoría de mi distrito, se encuentra la concentración más alta de zonas de perforación en proximidad a las viviendas. Las comunidades quienes represento tienen más de 1,000 pozos de petróleo, el 80% de los cuales están localizados en proximidad de terreno sensible.

Nuestras comunidades merecen la atención y liderazgo de sus representantes elegidos para asegurar que todos podamos vivir en comunidades limpias. Este mes pasado, el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles estableció reglas para limitar el impacto de pozos de petróleo en el Sur de Los Ángeles. La ciudad escuchó las preocupaciones de los miembros de la comunidad y ahora está requiriendo que el equipo para perforación en la instalación Freeport McMoran se mantenga almacenado dentro una estructura de más de 45 pies de altura para reducir el ruido y los olores tóxicos.

Sin embargo, falta hacer mucho más trabajo para corregir esta situación. Estoy comprometida apoyar los esfuerzos de nuestros elegidos locales y continuar la lucha contra la contaminación de nuestras comunidades.

Mi proyecto de ley aliviaría los síntomas de contaminación en nuestras comunidades y aseguraría aire y un ambiente limpio para todas nuestras familias.

Mientras la perforación de petróleo y gas esté localizada en nuestras comunidades, continuaremos a ser expuestos a la contaminación.

La reforma que recientemente patrociné sobre la perforación de petroleo y gás es solamente el primer paso a leyes más extensivas. Apoyo esfuerzos locales llevado a cabo por STAND LA, Food and Water Watch y otras organizaciones para implementar un búfer de 2.500 pies entre pozos de petróleo y viviendas. Ya he dirigido una carta de apoyo por esta iniciativa hacía el Ayuntamiento de Los Angeles y seguiré luchando para que generaciones futuras estén protegidas por los efectos de petrolero y gas.

