La congresista Delia Ramírez presenta un proyecto de ley para desmantelar el DHS y abolir ICE

La congresista federal Delia C. Ramírez presentó un proyecto de ley que busca desmantelar el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reorganizar varias de sus agencias bajo otros departamentos federales.

La propuesta, denominada Ley para Reimaginar la Seguridad (Reimagining Safety Act), busca crear un nuevo enfoque federal de seguridad centrado en las comunidades, según Ramírez.

La congresista demócrata de Chicago, quien representa al Tercer Distrito Congresional de Illinois, presentó la propuesta durante una conferencia de prensa en el centro de Chicago junto con funcionarios electos de Illinois y organizaciones comunitarias.

El proyecto de ley eliminaría las facultades que actualmente tiene el DHS y redirigiría sus fondos a programas que, según Ramírez, benefician a las familias trabajadoras. También crearía un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria.

Ramírez dijo que la propuesta surge después de años de críticas de comunidades inmigrantes y otras comunidades hacia las políticas de control migratorio y lo que describió como una falta de rendición de cuentas por parte del gobierno federal.

“Sabemos que el DHS fue creado intencionalmente con una misión demasiado amplia y un poder sin control”, dijo Ramírez. “Los últimos dos años han hecho visible lo que tantas comunidades han estado diciendo durante décadas”.

Ramírez también cuestionó la capacidad del Congreso para supervisar a las agencias federales de inmigración, particularmente cuando los legisladores enfrentan obstáculos para ingresar a centros de detención.

“Si el DHS no puede rendir cuentas, si se nos impide ejercer nuestra labor de supervisión porque tú y yo ni siquiera podemos entrar a un centro de detención como miembros del Congreso con autoridad de supervisión sin que el secretario o el Poder Ejecutivo se opongan, entonces, si sistemáticamente están socavando nuestra autoridad, violando los derechos civiles y ejerciendo violencia en nuestras comunidades, ¿cuál es la responsabilidad del Congreso?”, dijo.

“La respuesta es clara”, continuó. “Tenemos que eliminar todas y cada una de las herramientas que están utilizando para aterrorizarnos, comenzando con los fondos de los contribuyentes que están utilizando para perjudicar a los estadounidenses”.

Ramírez ya había pedido anteriormente el desmantelamiento del DHS y ha presentado legislación dirigida a prácticas específicas de control migratorio, incluido un proyecto de ley que busca prohibir que los agentes de ICE utilicen guantes que producen descargas eléctricas.

¿Qué pasaría con ICE, CBP y otras agencias?

Ramírez dijo que la propuesta no simplemente eliminaría ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sin reemplazar las funciones que actualmente desempeñan esas agencias.

Según el proyecto, el procesamiento de casos migratorios saldría del DHS y pasaría a una agencia independiente. Ramírez dijo que la intención es separar el procesamiento de los casos migratorios de las funciones de control y deportación.

El proyecto también trasladaría la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera al Departamento de Transporte, dijo Ramírez.

La congresista señaló que algunos empleados de la TSA le han expresado su preocupación por convertirse en parte de disputas políticas entre republicanos y demócratas.

“Nos dicen que es horrible que terminemos siendo la pelota política en una pelea entre republicanos y demócratas, y que simplemente queremos hacer nuestro trabajo”, dijo Ramírez.

La propuesta también contempla cambios en el proceso para ajustar el estatus migratorio, incluidos los casos de personas protegidas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Ramírez dijo que esos casos pasarían a un sistema independiente, fuera del DHS.

La congresista también abordó el tema de la seguridad fronteriza y dijo que eliminar la CBP no significaría eliminar los controles en la frontera. Según Ramírez, esas funciones podrían mantenerse bajo un sistema diferente.

La propuesta llega mientras Ramírez y otros funcionarios de Illinois continúan exigiendo mayor supervisión sobre las operaciones federales de inmigración. A principios de septiembre, Ramírez se unió a otros miembros de la delegación congresional de Illinois para pedir una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales durante la operación migratoria conocida como Midway Blitz.

Busca apoyo en un Congreso dividido

Ante preguntas sobre cómo espera conseguir apoyo para una propuesta que enfrenta oposición en el Congreso, actualmente de mayoría republicana, Ramírez dijo que su prioridad será conseguir copatrocinadores antes de presentar formalmente el proyecto de ley en las próximas semanas.

Ramírez señaló que trabajará con miembros del Congreso que tienen jurisdicción sobre las agencias afectadas por la propuesta, además de otros integrantes del caucus demócrata.

La congresista reconoció que la propuesta enfrentará oposición, pero dijo que el Congreso debe contar con un plan para reorganizar el DHS en lugar de abordar por separado el futuro de cada una de sus agencias.

“Este es un proyecto de ley muy amplio”, dijo Ramírez. “La comunidad ha dedicado incontables horas durante el último año a analizar cada una de las partes del DHS, cómo fue creado y cómo podemos asegurarnos de responder a las preguntas de los miembros del Congreso”.

El proyecto enfrenta un proceso legislativo complicado, ya que actualmente los republicanos mantienen el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, si bien eso podría cambiar luego de las elecciones del próximo 3 de noviembre

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