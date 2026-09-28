Un plan para desmantelar ICE; White Sox y Cubs en playoffs; y premio nacional a Sones de México

La representante federal Delia Ramírez propone desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en su estructura actual y reorganizar sus funciones de inmigración, seguridad fronteriza y transporte bajo una nueva estructura federal.

La propuesta, conocida como ‘Reimagining Safety Act’, fue uno de los temas analizados en el más reciente episodio de Voces Abiertas con Jesús Del Toro de La Raza, que también abordó que los Cachorros y los Medias Blancas de Chicago llegaran a los playoffs de las Grandes Ligas el mismo día y el reconocimiento nacional a Sones de México Ensemble por su trabajo de preservar y promover la música tradicional mexicana.

Política migratoria y reforma del DHS

La propuesta de la congresista Ramírez crearía un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria y separaría el procesamiento de casos migratorios de las funciones de control migratorio y deportación. También contempla cambios en los procesos relacionados con el estatus migratorio, incluidos los casos de personas protegidas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El plan reorganizaría la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), al tiempo que mantendría las funciones de seguridad fronteriza. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera serían trasladadas del DHS al Departamento de Transporte.

Ramírez ha argumentado que el DHS ha acumulado demasiadas responsabilidades y demasiado poder dentro de un solo departamento, y que las agencias federales encargadas de la inmigración necesitan una mayor rendición de cuentas.

“La idea, según ella, es separar el procesamiento de esos casos de las funciones de control migratorio y también la deportación”, dijo la reportera Ashley Quincin durante el episodio.

También ha expresado preocupación por la supervisión del Congreso sobre las agencias migratorias, incluida la capacidad de los legisladores para ingresar a centros de detención y realizar inspecciones.

La propuesta enfrenta un difícil proceso legislativo. Los republicanos actualmente controlan ambas cámaras del Congreso y Ramírez ha dicho que está enfocada en conseguir más copatrocinadores y trabajar con legisladores que supervisan las agencias que se verían afectadas por la legislación.

Se espera que el proyecto de ley sea presentado formalmente en las próximas semanas.

El béisbol de Chicago hace historia

El episodio también analizó un momento inusual en el béisbol de Chicago: los Cachorros y los Medias Blancas aseguraron su lugar en la postemporada el mismo día.

El periodista deportivo Ricardo López Juarez dijo que fue la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que los dos equipos de Chicago aseguraron un lugar en los playoffs el mismo día. Los Cachorros consiguieron su boleto con una victoria de 2-1 sobre los Marlins de Miami, seguida por la clasificación de los Medias Blancas con un triunfo de 9-1 sobre los Reales de Kansas City.

Los Medias Blancas llegaron a la postemporada después de dos temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas, incluida la temporada 2024, cuando establecieron el récord de más derrotas en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Para los Cachorros, la clasificación llegó durante una temporada en la que el jardinero Pete Crow-Armstrong se consolidó como uno de los principales jugadores del equipo. López destacó su temporada de más de 40 jonrones y 40 bases robadas.

“Es una gran ventaja porque puede marcar la diferencia por la manera en la que está jugando”, dijo López Juarez. “Y no es que solamente esté Pete, es un equipo de Cachorros que batea, un equipo que la verdad es que tiene un gran manager”.

López Juarez también destacó la importancia del desempeño colectivo durante la postemporada.

“Los juegos los ganan los equipos. El béisbol es un deporte de conjunto”, dijo. “Pero Pete es un jugador que mejora a los demás, que hace mejor a todo el grupo”.

Sones de México recibe reconocimiento por su trabajo cultural

El episodio también destacó a Sones de México Ensemble, la organización musical y cultural con sede en Chicago fundada por Juan Díes y Víctor Pichardo, que está siendo reconocida por el National Endowment for the Arts por más de tres décadas de trabajo promoviendo la música y cultura tradicional mexicana.

Díes, quien estudió etnomusicología en la Universidad de Indiana antes de mudarse a Chicago en 1993, dijo que él y Pichardo crearon el grupo para mostrar la música mexicana más allá del mariachi e introducir al público a las diversas tradiciones regionales del país.

“Notamos que en Chicago había realmente una que faltaba ese espacio donde pudiéramos promover la música mexicana más allá del mariachi”, dijo Díes.

Desde su primera presentación en 1994, Sones de México ha grabado seis álbumes, recibido dos nominaciones a los premios Grammy por una de sus producciones y realizado presentaciones en Estados Unidos y otros países.

La educación también ha sido una parte central de su trabajo, incluidos programas escolares y presentaciones que explican el contexto histórico y cultural de la música mexicana.

“El elemento educativo es central en Sones de México”, dijo Díes. “No salimos a tocar una canción y ya, sino siempre contextualizamos”.

El grupo actualmente desarrolla un nuevo proyecto, titulado ‘La vida secreta de los pájaros’, que combina la música tradicional mexicana con educación ambiental sobre las aves migratorias que pasan por Chicago. También explora oportunidades para presentarse en México por primera vez después de más de tres décadas de trabajo.

Díes dijo que el reconocimiento nacional servirá como una plataforma para ampliar los proyectos culturales y educativos del grupo, en lugar de representar el final de su trabajo.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.