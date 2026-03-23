Migrante mexicano de 19 años muere en una cárcel utilizada por ICE en Florida

Un migrante mexicano de 19 años murió en la cárcel de un condado en Florida que es utilizada para inmigrantes detenidos, informaron autoridades de Estados Unidos.

Royer Pérez Jiménez “murió de un presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su fallecimiento sigue bajo investigación, indicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El deceso de Pérez Jiménez, el cual ocurrió el lunes, es el 46to que se reporta bajo custodia del ICE desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de The Associated Press.

Pérez Jiménez es la segunda persona que fallece bajo custodia del ICE en días recientes, después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con las fuerzas armadas de Estados Unidos— perdió la vida en un hospital de Texas tras ser detenido por las autoridades migratorias.

Trece inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE en lo que va del año. Pérez Jiménez es el detenido más joven en fallecer bajo custodia de la agencia desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a una solicitud de la AP para obtener el informe de necropsia. La fiscalía de Florida remitió cualquier solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional y a la oficina de la secretaria de Justicia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó el fallecimiento de Pérez Jiménez y señaló en un comunicado que estos decesos “resultan inaceptables”. Además, exigió una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer las circunstancias que condujeron a la muerte, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas para que no se repita un incidente de este tipo.

Asimismo, la cancillería mexicana anunció que utilizará todas las vías diplomáticas y legales en este caso.

La muerte de Pérez Jiménez provocó condenas entre la comunidad inmigrante.

“El sistema de detención migratoria priva a las personas de su libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones deplorables”, manifestó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.

El ICE indicó que un agente encontró a Pérez Jiménez “inconsciente” a las 2:34 de la mañana del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, una instalación que fue cerrada durante la presidencia de Joe Biden y que el gobierno de Trump volvió a abrir. Moore Haven se encuentra a unos 88,5 kilómetros (55 millas) al noreste de Fort Myers.

Los agentes que encontraron a Pérez Jiménez declararon “de inmediato” una emergencia médica en el dormitorio, y el personal comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar, señaló el ICE. Dos miembros del personal médico llegaron minutos después y determinaron que el adolescente no tenía pulso, antes de la llegada de los bomberos rescatistas, quienes “iniciaron intervenciones para mantenerlo con vida”.

Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la mañana, 17 minutos después de que lo encontraron, informó el ICE.

El adolescente mexicano fue arrestado el 21 de enero por policías de Edgewater —un área rural ubicada en el centro-oriente de Florida— y acusado de delitos menores de proporcionar un nombre falso y resistirse a un agente, según un reporte policial. El ICE indicó que fue transferido a custodia federal un mes después.

Florida es uno de los estados más apegados al gobierno de Trump en materia migratoria y alberga algunos de los centros de detención de inmigrantes más conocidos, tales como el Centro de Detención del Sur de Florida, también conocido como Alcatraz de los caimanes, y el Centro de Procesamiento de Servicio de Krome North. Algunos detenidos han dicho que han encontrado gusanos en su comida, inodoros que no funcionan y aguas residuales desbordadas.

La detención prolongada en todo el país se ha vuelto más común durante el actual mandato de Trump. Esto se debe, en parte, a una nueva política que, por lo general, prohíbe que los jueces de inmigración liberen a los detenidos mientras sus casos de deportación avanzan en tribunales saturados.

La presidenta de México pide investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el viernes que su gobierno pedirá una “investigación profunda” sobre la muerte de un joven mexicano de 19 años en una cárcel de Florida utilizada para detener a inmigrantes.

Al lamentar el deceso, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta” e indicó que aunque las autoridades estadounidenses informaron que el migrante se suicidó, “nosotros queremos una investigación profunda”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el jueves que Royer Pérez Jiménez “murió de un presunto suicidio” a inicios de semana en el Centro de Detención del Condado de Glades del estado de Florida, aunque reconoció que se sigue investigando la causa de su fallecimiento.

El joven mexicano había sido arrestado el 21 de enero por agentes del Departamento de Policía de Edgewater y fue acusado de delitos menores. Un mes después fue transferido y quedó bajo custodia del servicio de inmigración.

La mandataria mencionó que además de una carta diplomática “mucho más fuerte” que se enviará al gobierno estadounidense sobre la muerte de joven, la Cancillería mexicana está analizando “varias medidas”, pero no dio detalles.

México confirmó el 2 de marzo la muerte de otro mexicano que estaba bajo custodia del ICE en un centro de procesamiento de la localidad de Adelanto, California.

Pérez Jiménez es la segunda persona que muere estando bajo la custodia del ICE esta semana después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos— perdió la vida en un hospital de Texas luego de ser detenido por las autoridades migratorias.

Trece inmigrantes han muerto mientras estaban bajo custodia del ICE en lo que va del año. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia y el 46 que se reporta desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump.