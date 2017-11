VIDEOS: Dicen que Gaby Spanic pone en venta toda su ropa por crisis financiera

La actriz venezolana fue una de las estrellas más importantes de Televisa...

Algunos medios mexicanos aseguran que la actriz Gaby Spanic está teniendo problemas financieros, a tal grado que está vendiendo toda su ropa. Hay videos en instagram en donde ella asegura que esto es un cambio y un despojo.

En el video dice que tiene nuevos proyectos en puerta, de los cuales no puede hablar. También agrega que: “A veces hay que desprenderse del pasado. No tengo que demostrar al mundo quien soy, hay tantas ideas, tantos proyectos, nunca me he caído jamás…”.

La mayoría de las prendas que están en venta son vestidos con los apareció en entrevistas y galas de televisión. Todos cuentan con un 50 % de descuento. Gaby Spanic es recordada por haberle dado vida a “La Usurpadora“, unas de las telenovelas más famosas de Televisa.

Por todo lo anterior muchos medios afirman que la actriz está teniendo severos problemas económicos. A continuación les compartimos algunos de los videos y juzgue usted…

Estoy muy feliz ! Soy un ser privilegiado, por tener la dicha de recibir amor 💕 de todas partes del mundo! Gracias @wdproducciones_ y @eldelagorravinotinto gracias 😊 x tanto! A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Nov 6, 2017 at 9:42am PST

La actriz también ha empezado a brindar cursos de maquillaje, he aquí el promocional que ha compartido en su Instagram.