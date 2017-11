Las cifras lo confirman: más hostigamiento sexual en industrias en las que trabajan inmigrantes

Hasta ahora se habla de Hollywood y de alta política, pero las mujeres de a pie, particularmente las inmigrantes, están entre las que más sufren de acoso y abuso sexual en el trabajo, confirmas cifras del gobierno federal.

Un “retrato” de diez años de quejas por hostigamiento sexual refleja que la mayoría de los reportes se dan en la industrias con trabajos de bajo salario, en su mayoría ocupados por mujeres, muchas de ellas inmigrantes.

Las industrias con más quejas son las de hoteles y restaurantes, seguidas de las ventas al menudeo (retail), las fábricas (manufacturing) y el área de salud, según un análisis de los reportes hechos a una agencia del gobierno federal que investiga estos casos.

Las recientes acusaciones contra productores y estrellas de Hollywood, así como políticos y periodistas de alcance nacional, han creado nueva concientización sobre el problema del acoso y el asalto sexual en esos niveles de alto perfil, pero se habla muy poco de lo que ocurre a las mujeres -y algunos hombres- de a pié.

Hace unos días, La Opinión publicó entrevistas con varias víctimas y con una terapista que ha visto pasar por sus oficinas a muchas mujeres trabajadoras, que reportan un intenso acoso sexual en sus trabajos.

El problema, según nuevas cifras dadas a conocer esta semana, parece ser mucho más amplio en las industrias en las que trabajan las mujeres inmigrantes y de bajos recursos.

El Centro para el Progreso Americano analizó diez años de quejas realizadas a la Comisión Federal para Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), que es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de investigar cualquier tipo de discriminación en el trabajo.

“Nos preocupa que se crea que este tema solo aqueja a personas famosas o adineradas”, dijo a La Opinión Jocelyn Frye, analista CAP que analizó las cifras solicitadas al EEOC. “Hasta ahora es la narrativa dominante, pero sabemos que el acoso sexual es muy generalizado y está en TODAS las industrias y trabajos”.

El análisis reveló que al menos una de cada cuatro acusaciones de hostigamiento sexual provino de industrias del servicio en las que trabajan principalmente mujeres y en las que devengan salarios bajos.

Más del 80% de las quejas presentadas en este período al EEOC fue por parte de mujeres trabajadoras.

Los reportes hechos al EEOC no reflejan toda la realidad, sino una parte de ella, ya que no necesariamente todos los casos de hostigamiento terminan en un reporte formal, pero si reflejan la gravedad del problema: casi una tercera parte de todas las acusaciones que recibió EEOC en el año 2016 fueron por hostigamiento y la mitad por hostigamiento sexual.

“Sabemos que la mayoría de los casos no se reportan, hay estimados que dicen que hasta el 70% de los casos de acoso sexual no son reportados nunca, ni siquiera dentro del propio lugar de trabajo”, dijo Frye. “Esto es peor en los trabajos de bajos ingresos, que son particularmente vulnerables, no quieren perder sus trabajos y viven en el margen económico”.

Las cifras reveladas esta semana no habían sido publicadas hasta ahora, e incluyen quejas presentadas ante EEOC entre 2005 y 2015.

En este gráfico pueden verse las cifras y su porcentaje por industria

En ese tiempo, la agencia recibió más de 85,000 acusaciones por acoso sexual y sólo 48.35 de ellas incluían la industria en la que los presuntos hechos ocurrieron.