Ajedrecista boricua gana histórica plaza para Mundial Femenino 2018

Danitza Vázquez Maccarini ganó ayer el primer lugar en el Torneo Zonal Femenino 2.3 en El Salvador

San Juan, Puerto Rico-. La puertorriqueña Danitza F. Vázquez Maccarini logró una histórica plaza a la Copa del Mundo Femenina, que se celebrará en Rusia en 2018, luego de que anoche ganara el primer lugar en el Torneo Zonal Femenino 2.3 en El Salvador.

La maestra Internacional de Ajedrez, de 17 años de edad, logró la plaza única que disputaba con las cubanas Maritza Arribas Robaina y Yerisbel Miranda Llanes, luego de dominar el tablero durante rondas de desempates, debido a que las tres ajedrecistas terminaron iguales en el primer puesto con seis puntos cada una.

En el evento que comenzó el pasado 17 de noviembre y culminó ayer, en la Ciudad de San Salvador en El Salvador, participaron jugadoras de Cuba, Colombia, México y Centroamérica.

“Estoy supercontenta. Es algo que no esperaba, especialmente porque en las primeras rondas no me fue tan bien, pero tuve persistencia y me mantuve siempre contenta, no me desanimé y seguí luchando”, dijo Vázquez Maccarini luego de su emocionante victoria.

Un momento histórico para el ajedrez y el deporte boricua

De acuerdo con el capitán de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico, el licenciado Donato Rivera, “nadie en Puerto Rico ha llegado tan lejos en la ruta hacia la participación en un Campeonato Mundial de Ajedrez”.

“Siempre estuvo en mi mente Puerto Rico y mi familia, que lo tenía que hacer por ellos, que esto iba a ser una noticia bien grande, que nadie lo había hecho… Espero que sirva de inspiración para otros jóvenes”, agregó la ajedrecista.

Pero no es la primera vez que Vázquez Maccarini ha roto récords en su corta pero exitosa carrera, y no solo dentro del ajedrez boricua. En 2013, tras ganar el Campeonato Centroamericano y del Caribe en El Salvador recibió el título de Maestra Internacional de la FIDE con solo 13 años, siendo la más joven del mundo con ese rango en ese momento.

Poco más de un año después, en octubre de 2015, con solo 15 años, la trebejista se convertía en la jugadora más joven en ganar el Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico.

En ese entonces alcanzó siete victorias y empató dos de las nueve partidas, logrando un total de 8 puntos, que le permitieron conquistar el título de campeona nacional durante la competencia efecutada en la Universidad de Puerto Rico, en Bayamón, frente al triple campeón nacional puertorriqueño Alejandro Montalvo.

Dos meses después, en diciembre de 2015, ganaba el Campeonato Nacional Juvenil convertiéndose en la primera atleta que gana en un mismo año los tres campeonatos nacionales de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico.

En enero de 2016, repitió titulares en la prensa nacional tras ser la primera mujer en conseguir el primer lugar en el prestigioso Torneo Internacional de Ajedrez Memorial Narciso Rabell Méndez, conocido como Abierto de Ajedrez de San Sebastián.

La incansable reina boricua no tiene feriados en el tablero

Mañana viernes, Vázquez Maccarini participa en otra competencia, el Saint Louis Thanksgiving Open en Missouri. “Después de eso me voy a preparar fuertemente para las olimpiadas (43rd World Chess Olympiad 2018) y para el mundial, que espero hacer un excelente papel para seguir representando a Puerto Rico con dignidad”, detalló la campeona.

El triunfo de Vázquez Maccarini ocurre luego de una preparación accidentada debido a las condiciones en las que quedó la Isla tras el paso del huracán María.

Ante las dificultades para acceder a la Internet, la familia ha estado viajando para San Juan en busca de señal. En ocasiones, la adolescente practicaba con la computadora dentro del vehículo estacionado en el área de cobertura, pero solo lo podía hacer por alrededor de dos horas ya que ese era el tiempo que le duraba la batería, comentó su padre, Miguel Vázquez.