Regalos por y de Puerto Rico

Shopandhirepr.com se lanza como agregador de tiendas en la Red para que los productos de la isla sean un regalo también para la economía local

Puerto Rico se recupera muy poco a poco de la devastación causada por el huracán María a principios de octubre y los habitantes de una isla, que ya sufrían una severa y larga recesión, están luchando para salir adelante.

Los puertorriqueños han recibido ayuda de emergencia pero además quieren poner sus recursos a trabajar cuanto antes para asegurar su viabilidad.

Entre los que desean la normalización están los comerciantes y artesanos que quieren ser visibles en esta temporada de compras para rehacer sus negocios y sus vidas.

Su mercado local es ahora más complicado pero la temporada de compras les puede suponer un alivio porque desde la isla se apuesta a que estas fechas les ayuden a abrir mercados en otras partes del país en un momento en el que se piensa en regalos y en mostrar solidaridad o apoyo.

Esta es la visión con la que Colmena 66, una organización que ayuda a los emprendedores a poner en marcha y gestionar pequeños negocios, ha lanzado una página en internet que se llama Shop and Hire, www.shopandhirepr.com. La idea es hacer llegar los productos de más de 100 pequeños negocios hasta los compradores de EEUU. Además esta plataforma presenta a trabajadores independientes, freelancers, a quienes puedan necesitar de sus servicios.

“Se trata de poner en línea todas las tiendas que podamos de Puerto Rico”, explica la directora de Colmena66, Denisse Rodríguez. El fin es que la venta en EEUU de ropa hecha a mano, accesorios, productos de belleza, comida, pan sobao, artesanía de la zona, decoración además de cremas y aceites artesanales “ayude a la economía local”, explica. El esfuerzo pasa, además, por ayudar a empresas pequeñas que no han tenido nunca presencia on line para que la creen y se vayan incorporando poco a poco en Shop and Hire.

A la hora de enviar los paquetes Rodríguez no prevé problemas porque UPS, FedEx y USPS están funcionando ya con normalidad. “Nuestra mayor dificultad es recibir importaciones pero para enviar hay relativa normalidad”, aclara.

Rodríguez recuerda que solo el 40% de los negocios “abren tras un desastre como el que asoló Puerto Rico y los que lo hacen no sobreviven más de dos años”. “Queremos que recuperen y amplíen su base de clientes”, explica. Este agregador de tiendas tiene vocación de continuidad y desde Colmena66 se espera que estas fechas le den una visibilidad que se lo permita. “Tenemos que motivar la cultura del comercio electrónico”, dice Rodríguez, quien admite que desde que se expuso esta idea se ha trabajado desde su organización con “mucha adrenalina y sentido de urgencia”.

“Por Puerto Rico ha pasado un huracán y 12 años de recesión, tenemos que ser creativos”, explica la directora de Colmena66, antes de decir que el interés es que se creen oportunidades de trabajo y creación de riqueza en la isla y nadie tenga que salir de ella.

Comprando en estas tiendas se compra en Puerto Rico y por Puerto Rico.

Estas son algunas de las ofertas que se pueden encontrar en este agregador:

Un toque dulce

La panadería Lemy es una de las tiendas que se ha unido a este agregador puertorriqueño para ofrecer productos dulces, algunos de ellos para Acción de Gracias. Fue fundada en el 1973 en Levittown, Toa Baja y emplea a más de 20 boricuas.

Su presencia online se debe a las llamadas de clientes que se mudaban fuera de la isla y les llamaban diciendo que extrañaban lo que quienes siempre echan de menos quienes están fuera de casa: la comida, sobre todo el pan. Lemy ha diseñado una forma de enviar este pan a cada hogar.

Diseño y originalidad en complementos

Cocoleé ofrece diseños originales de joyería hecha por manos artesanas. Estos aretes tiene una base de polímero y flecos de algodón que se pueden encontrar en varios colores a $15, impuestos incluidos. Los collares también se pueden encontrar a distintos precios y están hechos también a base de polímeros y arcillas. Hace envíos de encargos entre cinco y siete días hábiles.

Diseño industrial

Fufú Concrete Jewelry es una marca contemporánea y minimalista inspirada en la arquitectura de la isla. La joyería usa productos industriales como este collar de esferas de concreto unidas por un cable de acero inoxidable. Cada pieza es única por ser hechas en un proceso manual y tardan entre cinco y siete días en llegar en un paquete diseñado para regalo. Vale $45 y los impuestos están incluidos.

Si piensa en el mar

KODA es una marca puertorriqueña de ropa diseñada para el envite del agua salada en los deportes marítimos. El nombre es el acrónimo de “Keep On a Different Attitude”. Sus camisetas se venden por $29,99, impuestos incluidos y deje entre cinco y siente días de plazo para recibir la suya.

Esencias contra el dolor y estrés

Benestare , de la terapista Yami Otero ofrece sus aromas y aceites esenciales naturales con los que combatir el dolor, el estrés y los problemas gastrointestinales. La mayor parte de los productos cuestan entre $10 y $20 y en la página web de la empresa puede encontrar una guía para el que se ajusta más a las necesidades de quien lo reciba como regalo.

Decoración para las fiestas

Creaciones BM ofrece cojines decorativos que complementan el hogar. Son diseños propios y tienen un cojín para cada momento del año. La empresa también hace diseños por orden del cliente que se añaden a la oferta de los que son suyos exclusivamente. Además de cojines se pueden comprar manteles y delantales. Los precios de los cojines en la web de shopandhirepr.com es de $50 y de nuevo, hay que darse una semana para recibirlo.

Para los hipsters

Para quien ha decidido sumarse a la moda de las barbas y ya sabe que esta requiere paciencia y cuidado, Barbanegra beard propone productos como aceites y bálsamos. Son 100% naturales y no solo tienen un agradable olor sino que además son beneficiosas para el vello facial y la piel. Todos los productos son hechos en pequeñas cantidades en Puerto Rico y embotellados a mano a unos precios que rondan los $25.

¿Necesita una mano?