Novia causa furor en Facebook por su valentía al enfrentar su alopecia

A los 8 años, a Makenzee Meaux le diagnosticaron una enfermedad que cambió su vida para siempre. 13 años más tarde y a punto de casarse, decidió mostrarle al mundo por qué no quiere seguir escondiéndola

Las fotos de compromiso son un recuerdo para toda la vida. Por eso, cuando Makenzee Meaux se preparó para tomarse las suyas, pensó que era el momento de tomar una decisión radical.

“Me di cuenta de que ya era hora de librarme de esta carga, de mostrar mi verdadero yo”, le contó la joven de 21 años a la BBC.

Y decidió que le tomaran las fotos sin la peluca que siempre lleva puesta desde que tenía 8 años, cuando le diagnosticaron alopecia.

“Qué mejor manera de celebrar el compromiso que mostrar nuestro amor y todo el apoyo que recibí”, explicó Meaux, quien vive en Texas, Estados Unidos.

Ella y su prometido, Bryan, se conocieron hace cinco años en la escuela secundaria.

Meaux, quien es estudiante y trabaja como camarera, dice que perder el cabello “mató” su autoestima y que sufrió bullying cuando iba a la escuela.

“Perdí toda esperanza de volver a sentirme bella alguna vez… hasta que conocí a Bryan”, afirmó.

“Él me enseñó que a la gente que te ama no le importa si tienes pelo o no, y a quienes sí les importa no merecen ni tu tiempo ni tu amor”.

Más de 1,600 personas reaccionaron y compartieron en Facebook el texto y las fotos que publicó en la red social el domingo.

La joven, quien asegura que mostrarlo por internet “fue probablemente lo más difícil que hizo en su vida”, dice que las respuestas “son increíbles y conmovedoras” y que recibió comentarios de otras chicas con alopecia.

Una mujer mostró las fotos de su hija de 6 años, que comenzó a perder el cabello al año.

¿Qué es la alopecia?

Es una enfermedad que produce una pérdida anormal o disminución de densidad del cabello

La alopecia de tipo androgenética o androgénica es la causa más frecuente de calvicie en hombres y en mujeres y es hereditaria.

es la causa más frecuente de calvicie en hombres y en mujeres y es hereditaria. Puede desencadenarse por cambios hormonales en cualquier momento después de la pubertad.

Los expertos dicen que hay tres causantes fundamentales de la pérdida del cabello: la edad, los genes y la testosterona.

“No recuerda lo que es tener pelo”, escribió Jessica Barnes.

“Cuando ella vio tus fotos me dijo: ‘Mamá, ella se parece a mí ¡creció y es feliz!'”.

Otra mujer comentó: “Eres una mujer hermosa y muy especial. Enhorabuena”.

La boda de Meaux tendrá en 2018. Ese día tiene pensado caminar hacia el altar con su peluca, pero espera tomarse varias fotos sin ella.

De momento está feliz de que su historia se haya hecho viral por internet: “Quiero asegurarme de que todas las mujeres sepan que son bonitas. Cuando te aceptas, la verdadera belleza sale a relucir”.