Novia de Isco, del Real Madrid, revela acoso sexual

La actriz Sara Sálamo comparte lo que ha tenido que ver en el medio cinematográfico

Sara Sálamo, novia del mediocampista del Real Madrid Isco Alarcón, reveló en una entrevista que ha sido víctima de acoso sexual.

De acuerdo con información publicada por el diario mexicano El Gráfico, la también actriz, asegura que en el medio cinematográfico le ha tocado vivir de cerca situaciones de acoso.

“En alguna ocasión he visto cosas. Por suerte he tenido compañeros que lo han frenado o yo misma. He vivido situaciones desagradables que no tenía por qué vivir”, relato Sálamo.

“Todas las mujeres y no solo en este ámbito (cine), hemos sentido algún tipo de acoso. Estoy a favor de que salga todo, que se cuente y que no se culpabilice a las víctimas sobre todo”, agregó la actriz.

La novia de Isco opinó que para evitar ser víctimas de acoso, hay que saber poner límites y aprender a decir que no, aunque tiene su grado de complejidad.

“Es muy difícil cuando estas empezando, sobre todo por si no vuelven a llamarte”, agregó.