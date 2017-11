Fotos: Maria Komandnaya, la sensual presentadora del sorteo del Mundia Rusia 2018

🖤 Il calcio è la nostra passione! Grazie Mille, Massimo! // Thank you @massimo.carrera4 for a wonderful interview! Great man with a great personality! And also very friendly and hospitable! // Большое спасибо Массимо Каррере за отличное интервью. Прекрасный человек, для меня большая честь — побывать у него в гостях, познакомиться с его женой и посмотреть с ними футбол. @nobel_arustamyan, @marcotrabucchi, без вас бы ничего не было! 🖤

A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on Nov 10, 2017 at 2:35pm PST