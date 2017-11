Donald Trump a Theresa May: “Preocúpese por el terrorismo radical islámico no por mí”

El presidente, Donald Trump, respondió hoy a las críticas de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, por haber compartido videos de una política británica de extrema derecha, y le instó a que “se preocupe” por el “terrorismo radical islámico” dentro de sus fronteras.

“Theresa May, no te preocupes por mí, preocúpate por el destructivo terrorismo radical islámico que tiene lugar dentro del Reino Unido. ¡Nosotros estamos bien!”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

