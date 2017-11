FOTO: África Zavala y su tentadora lencería en Instagram

La ex pareja de Eduardo Yáñez sabe tener a sus seguidores contentos...

La actriz África Zavala sabe cómo complacer a sus seguidores en Instagram. La mexicana compartió una imagen en donde posó con un sensual conjunto de lencería en color turquesa. Desde hace mucho tiempo la actriz de telenovelas ha demostrado que lleva una vida muy saludable; hace ejercicios y trabaja su figura para lograr mostrarla tonificada y sana.

No cabe duda que la ex novia de Eduardo Yáñez ha logrado consolidar su imagen en dicha red, en donde no solo promociona su trabajo, sino que también comparte mensajes motivacionales.

El pasado 30 de octubre cautivó a sus fieles fanáticos con una imagen que dejó mucho a la imaginación, pero en donde invitaba al lector a no tener miedo en la vida. En el extenso texto ella decía: “Los débiles usan la fuerza , los fuertes la inteligencia. Se un soñador…“.