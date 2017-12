Fechas, horarios y sedes de los partidos de México en el Mundial de Rusia 2018

La selección mexicana enfrentará a Alemania, Suecia y Corea del Sur

Se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rusia 2018 y México tendrá que sortear un complicado grupo, donde se medirá al campeón Alemania, a Suecia y a Corea del Sur.

La selección mexicana fue ubicada en el Grupo F y arrancará su participación en la justa mundialista el 17 de junio del próximo año frente a los teutones.

Pero eso no es todo, en caso de lograr su clasificación a los octavos de final, la lógica indica que se enfrentaría a Brasil, cabeza de serie del Grupo E, aunque como cada cuatro años todo puede pasar en una Copa del Mundo.

Por lo pronto, aquí te compartimos las fechas, horarios y sedes de los partidos de la selección mexicana en la fase de grupos, para que desde ahora apartes esos días y no tengas otro compromiso más que el de apoyar al Tricolor.

Calendario del Tri

Partido: Alemania vs. México

Fecha: domingo 17 de junio de 2018

Horario: 11 am ET / 10 am Centro / 8 am PT

Sede: Estadio Lushnikí, Moscú

Partido: México vs. Corea del Sur

Fecha: sábado 23 de junio de 2018

Horario: 2 pm ET / 1 pm Centro / 11 am PT

Sede: Rostov Arena, Rostov del Don

Partido: México vs. Suecia

Fecha: miércoles 27 de junio de 2018

Horario: 12 pm ET / 11 am Centro / 9 am PT

Sede: Ekaterimdurgo Arena, Ekaterimdurgo