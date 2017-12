Independiente invitó a conocido brujo y remontó en la ida de la final de la Copa Sudamericana

El ‘Mengao‘ golpeó primero gracias a un sublime cabezazo de Réver a los 8 minutos, pero luego Emmanuel Gigliotti, a los 28, y Maximiliano Meza, a los 52, convirtieron para revertir el resultado.

Tras unos primeros minutos en los que estuvo dubitativo, el Rojo de Avellaneda jugó con autoridad y fue un justo vencedor.

En el estadio Libertadores de América estuvo el seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli.

El campeón de la Copa Sudamericana 2017 se definirá el miércoles 13 de diciembre en el Maracaná.

El Brujo Manuel estuvo en la banca del cuadro argentino

El sanador que viajó con la selección argentina a Ecuador para el decisivo último partido de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 dijo presente en la victoria frente a Flamengo.

A esta altura, el Brujo Manuel ya es sinónimo de buena suerte. Una especie de amuleto al que recurre hasta la albiceleste.

En la primera final de la Copa Sudamericana , al hombre se lo vio en el banco de suplentes de Independiente, cerca de Ariel Holan. Desde esa posición privilegiada observó la victoria roja frente a Flamengo por 2 a 1. Lucía una pechera naranja con la palabra “staff”, escrita debajo de su pecho, y por momentos tomaba agua como si recargara sus pociones mágicas.

“Había unas cosas por las que no podían hacer goles”, declaró Manuel cuando lo consultaron por su trabajo para que a la selección se le abriera el arco. “Tuvo mucho que ver en la clasificación“, dijo entonces Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

“Lo conozco, trabaja con nosotros, pero yo no lo recomendé para la selección. Me encajaron esta historia a mí y no tengo nada que ver”, comentó entre risas Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.

Lo cierto es que, más allá del muy buen fútbol que practica el Independiente de Holan, es evidente que quisieron una ayudita extra y no dudaron en llamar a Manuel, que le sumó un triunfo más a su currículum.