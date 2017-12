Mientras Marjorie de Sousa y Julián Gil pelean, Matías quiere salir corriendo

Mi hijo no quiere gatear!! Les pasa ?? O les pasó?? Todo el mundo me dice que es importante para el desarrollo de nuestros hijos, entre 7 y 10 ya se supone que deben hacerlo, pero Mati solo quiere que le den la mano y caminar, se enoja si lo pongo en posición de gateo, también el médico me dice que ellos hacen lo que ven de nosotros, que es importante que me ponga con el y mostrarle cómo hacerlo, ya lo intenté mil veces, me pongo con el 🙈 todos literal hacemos un juego para que el los disfrute y que creen? 😩 noooo le gusta 💔. Está mal que no lo haga ?? Que más puedo hacer para que mi bebe logre gatear ?? Aunque les cuento que yo tampoco fui de gatear 😬 Me ayudan? #Mamásguerreras #M&M #aprendiendocontigo #Todoconamorsepuede

